Motociclista do ES com braço amputado em acidente receberá R$ 150 mil

Um motociclista será indenizado em R$ 150 mil, além de receber o valor de um salário-mínimo por mês, após precisar amputar um dos braços devido a um acidente de trânsito. O fato aconteceu em Guarapari e a decisão da justiça foi divulgada nesta quarta-feira (23) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).
Segundo o TJES, o motociclista colidiu com uma carreta que transportava madeira e que realizou uma manobra imprudente, ocasionando o acidente que levou o condutor da moto a ter seu braço dilacerado pelo pneu do veículo.
Na decisão, a juíza da 2ª Vara Cível de Guarapari destaca que, no dia do acidente estava chovendo e a preferência da passagem seria do motociclista, sendo, então, o condutor da carreta o culpado pela colisão.
A magistrada condenou o motorista da carreta, a empresa madeireira e o seguro a pagarem uma indenização de R$ 100 mil por danos morais e R$ 50 mil por dano estético sofrido, com o pagamento de um salário-mínimo mensal ao motociclista.