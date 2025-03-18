Manifestação complica trânsito na BR 101 em Sooretama

O repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte , apurou que a manifestação começou por volta de 9h25 e reuniu um grupo de cerca de 15 moradores. Os manifestantes afirmaram que a primeira previsão de entrega do residencial era em 2017 e que já aguardam há 10 anos. A construção teve início em 2015, acumulando cerca de oito anos de atraso.

Em nota, a Prefeitura de Sooretama informou que a entrega das 431 casas do residencial "se arrasta há anos"", que a manifestação "é legítima, desde que pacífica e respeitando o direito de ir e vir de outras pessoas". Disse ainda que o governo está "trabalhando incansavelmente para viabilizar a entrega do Residencial Alegre o mais rápido possível". A reportagem de A Gazeta também procurou o Ministério das Cidades, mas não havia retorno até a publicação deste texto.