Justiça manda soltar homem preso por cortar pneus de carro em Vitória

Ele foi detido após cortar os pneus de um carro. O motorista do veículo havia estacionado há poucos instantes, quando ouviu um barulho e olhou para trás, flagrando o suspeito com um canivete cortando os pneus. De posse de uma arma — a qual tem autorização, segundo a Polícia Militar, o motorista deu voz de prisão ao suspeito e conseguiu detê-lo até a chegada de uma equipe policial.