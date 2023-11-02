Justiça manda soltar homem preso por cortar pneus de carro em Vitória

O homem de 25 anos detido após cortar os pneus de um carro estacionado na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde de quarta-feira (1º) recebeu da Justiça o benefício de liberdade provisória sem fiança nesta quinta-feira (2). Na decisão da audiência de custódia, a juíza Raquel de Almeida Valinho manifestou que prisão antes da sentença é medida de exceção, que o rapaz tem residência fixa e trabalho lícito, não possui antecedentes criminais e não oferece risco à sociedade. Ela determinou ainda que o suspeito receba atendimento no Centro de Atenção Psicossocial de Vitória (Caps) para que seja assistido quanto à saúde mental.
Ele foi detido após cortar os pneus de um carro. O motorista do veículo havia estacionado há poucos instantes, quando ouviu um barulho e olhou para trás, flagrando o suspeito com um canivete cortando os pneus. De posse de uma arma — a qual tem autorização, segundo a Polícia Militar, o motorista deu voz de prisão ao suspeito e conseguiu detê-lo até a chegada de uma equipe policial.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por dano ao patrimônio. O delegado estipulou uma fiança, que não foi paga, então acabou levado para o presídio, onde passou pela audiência de custódia, conseguindo o benefício da liberdade provisória.