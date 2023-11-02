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Um dia depois

Justiça manda soltar homem preso por cortar pneus de carro em Vitória

Publicado em

02 nov 2023 às 15:03
O homem de 25 anos detido após cortar os pneus de um carro estacionado na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde de quarta-feira (1º) recebeu da Justiça o benefício de liberdade provisória sem fiança nesta quinta-feira (2). Na decisão da audiência de custódia, a juíza Raquel de Almeida Valinho manifestou que prisão antes da sentença é medida de exceção, que o rapaz tem residência fixa e trabalho lícito, não possui antecedentes criminais e não oferece risco à sociedade. Ela determinou ainda que o suspeito receba atendimento no Centro de Atenção Psicossocial de Vitória (Caps) para que seja assistido quanto à saúde mental.
Ele foi detido após cortar os pneus de um carro. O motorista do veículo havia estacionado há poucos instantes, quando ouviu um barulho e olhou para trás, flagrando o suspeito com um canivete cortando os pneus. De posse de uma arma — a qual tem autorização, segundo a Polícia Militar, o motorista deu voz de prisão ao suspeito e conseguiu detê-lo até a chegada de uma equipe policial.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por dano ao patrimônio. O delegado estipulou uma fiança, que não foi paga, então acabou levado para o presídio, onde passou pela audiência de custódia, conseguindo o benefício da liberdade provisória.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Nossa Senhora da Penha

Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha

Publicado em 14/04/2026 às 06:48
Um incêndio foi registrado em um apartamento no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (13). Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o fogo começou em uma máquina de lavar e atingiu apenas a área de serviço do imóvel.
Uma moradora passou mal durante a confusão, mas ninguém ficou ferido. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Durante a ocorrência, moradores se reuniram no pátio do condomínio até que a situação fosse normalizada.
* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. 
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Dinheiro falso

Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Publicado em 14/04/2026 às 06:31
A Guarda Civil Municipal de Vitória apreendeu R$ 15,6 mil em notas falsas, na tarde do último domingo (12), no bairro Goiabeiras, em Vitória. Um dos suspeitos confessou que participava de um esquema interestadual de circulação de dinheiro falso.
A ação aconteceu por volta das 14h, durante patrulhamento de rotina. Segundo a corporação, os agentes abordaram um homem em atitude suspeita e encontraram com ele a chave de um veículo estacionado nas proximidades, além de uma cédula de R$ 200 com indícios de falsificação.
Um segundo suspeito, que tentou fugir ao perceber a abordagem, foi contido por outra equipe. Com ele, os guardas encontraram dinheiro em espécie.
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória
Após verificação, os agentes confirmaram que a nota era falsa. Em buscas no veículo, foram localizadas outras cédulas com características semelhantes, incluindo 78 notas de R$ 200, totalizando R$ 15,6 mil.
Diante do flagrante, os dois suspeitos foram detidos. As equipes também foram até o local onde eles estavam hospedados, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado.
Ainda de acordo com a guarda, um dos detidos relatou que integrava um esquema interestadual, adquirindo cédulas falsas em outros estados para distribuição em diferentes cidades.
Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal, responsável por investigar crimes contra o sistema financeiro. O veículo utilizado foi removido para um pátio credenciado.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres na BR 101 em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 14:02
Uma mulher de 68 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres no km 90 da BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Ela havia sido levada ao hospital em estado grave, e faleceu na madrugada desta segunda-feira (13). A vítima foi identificada como Edite de Oliveira Amorim. De acordo com familiares, ela era aposentada e deixa três filhos.
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento Crédito: Arquivo familiar
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista envolvido fugiu do local e ainda não foi encontrado. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) disse que as circunstâncias do acidente seguirão em investigação.

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Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Atenção, motoristas!

BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 12:04
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13)
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13) Crédito: PRF ES
O Km 100 da BR 101 está interditado após o tombamento de uma carreta que transportava eucaliptos, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi encaminhado ao hospital sem gravidade. Ainda segundo a PRF,  ele perdeu o controle do veículo, mas não se sabe a causa do acidente. 
A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que, para o atendimento, foram acionados recursos próprios  (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. O tráfego flui em sistema de pare e siga. A ocorrência segue em andamento.
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Noroeste do ES

Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

Publicado em 13/04/2026 às 10:20
Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros dentro de um bar na noite de domingo (12), no distrito de Laginha de Pancas, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo.
Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que os dois homens estavam no estabelecimento bebendo havia algum tempo, quando se desentenderam. Após efetuar os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta. A vítima foi levada para o hospital, mas faleceu ao dar entrada no Pronto Atendimento de Pancas.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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Homem é morto na calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Investigação

Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Publicado em 12/04/2026 às 18:21
Um homem de 43 anos foi assassinado na calçada da rodoviária de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (12). Imagens de monitoramento obtidas pela Polícia Militar mostram o momento em que o agressor se aproxima da vítima, que dormia no local, e inicia o ataque.
Segundo a PM, o crime foi cometido com golpes de arma branca. A companheira da vítima relatou aos policiais que ambos viviam em situação de rua e que o homem e o agressor tinham desavenças anteriores motivadas por ciúmes dela.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado. A identidade da vítima não foi divulgada.
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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Loteria

9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 12/04/2026 às 14:19
De norte a sul do Espírito Santo, nove apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3659, sorteado na noite de sábado (11), premiou uma aposta simples registrada em São Luís, no Estado do Maranhão. O bilhete faturou R$ 1.587.534,24.
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25.
Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.504,83 cada.  À exceção de Iúna, onde houve um bolão com três cotas, todos os bilhetes foram apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados nas  cidades de Águia Branca, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Itaguaçu, Serra e Vila Velha (2).
Na modalidade simples da Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre 1 e 25 e ganha prêmios a partir de 11 acertos. O prêmio principal é destinado para quem acertar todas as dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia

Publicado em 12/04/2026 às 12:22
Um motociclista de 56 anos foi preso na tarde de sábado (11) após atropelar um menino de 3 anos no bairro Industrial, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também estava com o licenciamento em atraso.
A criança, segundo a polícia, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento do município. Devido aos ferimentos, depois foi transferida para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde da criança não foi informado.
O condutor da motocicleta também foi levado ao Pronto Atendimento. A equipe médica da unidade constatou que ele apresentava sinais de embriaguez, o que também foi verificado pelos militares por meio do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool.
Após atendimento médico, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por lesão corporal culposa, agravada por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada devido à ingestão de álcool. A motocicleta foi removida ao pátio e o motociclista foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 259

Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Publicado em 12/04/2026 às 12:04
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina Crédito: Redes sociais
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre duas motos na madrugada deste domingo (12), nas proximidades do distrito de Itapina, no km 72 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h15.
As circunstâncias do acidente não foram informadas. Segundo a PRF, uma das vítimas morreu ainda no local. Outras duas pessoas, uma delas em estado grave, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
A Polícia Científica do Espírito Santo também foi acionada para realizar a perícia e o recolhimento do corpo. Por conta do acidente, a pista ficou totalmente interditada durante o atendimento, sendo liberada por volta das 7h40. Segundo o órgão, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A investigação segue em andamento.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Publicado em 12/04/2026 às 11:15
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados Crédito: PMMG
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar mineira, eles são suspeitos de terem furtado os aparelhos durante uma festa no município vizinho de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a polícia de Minas, no sábado (11) uma vítima procurou ajuda após ter o celular furtado, e a localização indicar que o aparelho estava no Centro da cidade. A partir das buscas, equipes localizaram os dois homens, naturais de Belo Horizonte, e os celulares. A suspeita é de que eles integrem uma quadrilha especializada em furtos durante eventos.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, os homens, de 41 e 47 anos, foram ouvidos e autuados em flagrante delito por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Eles seguem à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A investigação segue em andamento. Os aparelhos recuperados foram restituídos às vítimas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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