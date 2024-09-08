Jovem de 21 anos morre após ser baleada em casa em Cachoeiro de Itapemirim

A vítima é Graciele Oliveira da Fonseca, de 21 anos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher de 21 anos foi morta a tiros no interior de uma residência no bairro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (8). Ela foi identificada como Graciele Oliveira da Fonseca. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o companheiro, de 27 anos. Ele segue foragido.

Testemunhas relataram aos militares que o suspeito estava na casa da mãe, no segundo andar, fazendo uma refeição. Depois de descer para o primeiro andar, os familiares ouviram o disparo. A polícia foi acionada, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A casa estava trancada, e a vítima estava caída na porta do banheiro.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, ninguém foi detido e detalhes da investigação não foram divulgados.