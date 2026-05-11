Instituto emite alerta de ventos costeiros para 31 cidades capixabas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso de ventos costeiros com perigo em potencial para todo o litoral do Espírito Santo e algumas cidades do interior. O comunicado é válido até 23h59 desta terça-feira (12).





Segundo o órgão, 31 cidades podem ser atingidas pelas rajadas de vento. Nestas condições, a orientação do INMET é entrar em contato, em caso de emergência, com a Defesa Civil pelo número 199.





Confira abaixo as cidades que podem ser afetadas: