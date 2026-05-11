Instituto emite alerta de ventos costeiros para 31 cidades capixabas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso de ventos costeiros com perigo em potencial para todo o litoral do Espírito Santo e algumas cidades do interior. O comunicado é válido até 23h59 desta terça-feira (12).
Segundo o órgão, 31 cidades podem ser atingidas pelas rajadas de vento. Nestas condições, a orientação do INMET é entrar em contato, em caso de emergência, com a Defesa Civil pelo número 199.
Confira abaixo as cidades que podem ser afetadas:
Alfredo Chaves
Anchieta
Aracruz
Atílio Vivacqua
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Conceição da Barra
Domingos Martins
Fundão
Guarapari
Ibiraçu
Iconha
Itapemirim
Jaguaré
João Neiva
Linhares
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso do Sul
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Teresa
São Mateus
Serra
Sooretama
Vargem Alta
Viana
Vila Velha
Vitória