Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (10), o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso abrange 73 municípios, deixando de fora apenas cinco cidades localizadas no extremo Sul do Estado.

Para as regiões sob alerta, a previsão é de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, no período das 8h35 às 23h59 desta sexta-feira. As únicas cidades capixabas que não receberam o aviso são: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.