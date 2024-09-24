Homem vai ajudar vítima de assalto e é atropelado com ladrão em Vitória

Um homem foi atropelado após ajudar um senhor, que estava sendo vítima de um assalto, na noite de segunda-feira (23), no bairro Enseada do Suá, em Vitória. O suspeito de 19 anos chegou a ameaçar o indivíduo usando uma faca, e também acabou sendo atropelado.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito do assalto foi identificado como Gustavo Henrique Machado Barreto. A corporação relatou em boletim de ocorrência que o homem atropelado contou que, quando viu o roubo, gritou por socorro. Neste momento, o indivíduo que estava cometendo o assalto, armado com uma faca, teria partido em sua direção a ele, ameaçando esfaqueá-lo.
O homem tentou fugir do criminoso para o meio da rua, mas os dois acabaram sendo atropelados por um Chevrolet Ônix. AMesmo após ser atingida pelo veículo, a testemunha conseguiu imobilizar o suspeito e tomar a faca dele, e aguardou a chegada da PM.
Por conta dos ferimentos, o suspeito foi encaminhado ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, e depois foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Após receber alta médica, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, com a faca apreendida. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma branca e tentativa de homicídio qualificado para assegurar a execução de outro crime, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).