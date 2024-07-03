Homem morre após ser espancado e levar tiro em Central Carapina na Serra

Um homem de 43 anos foi encontrado morto após ter sido baleado e agredido em Central Carapina, na Serra, na noite desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, houve o acionamento com a informação de que uma pessoa havia sido agredida. O indivíduo não teve o nome divulgado.

Ao chegar no local informado durante o acionamento, os policiais encontraram a vítima já sem vida e com a marca de uma perfuração de arma de fogo. Segundo consta no boletim de ocorrência da PM, lesões contusas na face e o disparo podem ter causado a morte do homem.

A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e nenhum suspeito foi detido até o momento. Mais detalhes da investigação não serão repassados pela corporação no momento.