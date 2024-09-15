Homem fica ferido em acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

Acidente nas margens da Rodovia do Sol em Vila Velha. Crédito: Caqui Verli/ TV Gazeta

Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre dois carros neste domingo (15), na Rodovia do Sol, na altura do bairro São Conrado em Vila Velha . A batida, que ocorreu por volta da 6h30 da manhã, jogou os veículos para as margens da rodovia.

Os carros seguiam no sentido Guarapari no momento da colisão. Um dos motoristas, de 28 anos, foi levado ao hospital com ferimentos na cabeça e na boca. O homem contou à polícia que bateu no carro porque havia sido fechado por uma moto, como apurou o repórter Caique Verli, da TV Gazeta.

No local, um parente do motorista hospitalizado contou ao repórter que o homem passa bem e não corre risco de morte. Dentro do outro carro havia duas pessoas, que tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico.

Na manhã deste domingo (15), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de trânsito envolvendo dois veículos, na rodovia ES-060, no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha. Ao chegar ao local, duas equipes do Samu já estavam presentes, mas os ocupantes do Fiat Uno optaram por recusar o atendimento médico e a remoção ao hospital. Já o condutor do Honda Civic foi socorrido pela ambulância da Ceturb e encaminhado ao HEUE com lesões parciais.

Ao verificar o sistema, foi constatado que o condutor do Uno possuía apenas a categoria “A” em sua CNH, sendo tomadas as medidas administrativas cabíveis. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro, com resultado negativo para ambos.