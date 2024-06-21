Homem é preso após quebrar vidros de carros em Rio Bananal

Após os fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por furto, já que ele também havia furtado uma bicicleta no bairro Santo Antônio. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo não pagou a fiança estipulada, e, por isso, foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).