Homem é preso após quebrar vidros de carros em Rio Bananal

Um homem de 53 anos foi preso na tarde de quinta-feira (20) após uma denúncia de que ele estaria amassando veículos em via pública no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Em imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta, é possível observar dois carros com os vidros quebrados.
De acordo com a Polícia Militar, foram atendidas três ocorrências envolvendo o mesmo indivíduo, que não teve a identidade revelada, na quinta-feira (20). Em uma delas, que aconteceu no bairro Varjão, também em Rio Bananal, o suspeito entrou em uma propriedade rural e, com um pedaço de madeira, quebrou o vidro do veículo do proprietário. Na ocasião, a Patrulha Rural foi acionada e, junto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), acompanhou o indivíduo até um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.
Após os fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por furto, já que ele também havia furtado uma bicicleta no bairro Santo Antônio. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo não pagou a fiança estipulada, e, por isso, foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).