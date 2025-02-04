Homem e mulher são assassinados no bairro Santo Antônio, em Vitória

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Dois suspeitos, de 20 e 50 anos, foram presos na quarta-feira (22) por envolvimento no homicídio de Victor Maycon Costa de Souza, de 26 anos, e na tentativa de homicídio contra um homem de 56 anos. O crime aconteceu no último domingo (19), no município de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo.
As prisões foram realizadas no bairro Novo Horizonte, na Serra, em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Durante a operação, aparelhos celulares também foram recolhidos.
Segundo a investigação, o crime teve início na tarde de domingo, em um campo de futebol no bairro São José, em Mantenópolis. De acordo com relatos, vítimas e suspeitos — todos da mesma família — jogavam sinuca quando houve um desentendimento, que terminou em disparos de arma de fogo.
As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas Victor Maycon não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro homem sobreviveu.
De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram o crime e detalharam como a ação ocorreu. O inquérito está em fase final e será encaminhado à Justiça. Após os procedimentos, os dois foram levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Égide no município de Anchieta, no Sul do Estado. A ação tem como foco o combate à atuação da facção criminosa Comando Vermelho, especialmente em crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região.
Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. De acordo com o MPES, quatro dos alvos já se encontravam no sistema prisional, em decorrência de prisões realizadas durante as investigações. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta.
Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Região Sul (Gaeco/Sul) e pela Promotoria de Justiça de Anchieta, a ação mobilizou promotores, 36 viaturas e 102 policiais militares. A operação teve apoio da Assessoria Militar do MPES, da Seção de Inteligência da 10ª Companhia Independente e de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), das Forças Táticas da 9ª e da 10ª Companhias Independentes, além do 9º e do 10º Batalhões da PM.
Segundo o Ministério Público, o objetivo é desarticular a atuação da facção, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região. O caso tramita em sigilo, e, por isso, novos detalhes não foram divulgados até o momento. As instituições destacaram que a ação reforça a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.
A Polícia Civil identificou os autores do incêndio criminoso que atingiu uma clínica de estética em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira (22). O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário, a clínica funcionava no local havia cerca de um ano. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Segundo a Polícia Civil, a motocicleta utilizada na ação foi apreendida. Uma jaqueta usada por um dos suspeitos também contribuiu para comprovar a participação no crime. Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos confessou.
As investigações seguem em andamento para reunir mais provas, identificar possíveis outros envolvidos e esclarecer a motivação do incêndio. Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Justiça.
Um imóvel localizado no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h20 e informou que as chamas atingiram os dois pavimentos da construção; o primeiro andar era utilizado como borracharia.
Após o combate ao incêndio, a Defesa Civil Municipal interditou o imóvel devido ao crompometimento da estrutura. As causas do incidente ainda são desconhecidas e não houve registro de feridos.
Uma mulher morreu atropelada na rodovia BR 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22), quando se deslocava para buscar a filha na escola.
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, saiu de casa por volta das 11h para buscar a menina, como fazia diariamente. Ao notar que a mãe da aluna não chegava, funcionários informaram aos familiares. O marido dela, Wilson Farley da Silva, um filho adolescente do casal e outros parentes percorreram o trajeto e encontraram uma sandália e um óculos às margens da rodovia. Por volta das 12h, ela foi encontrado já sem vida. Ela deixa três filhos de 22, 17 e seis anos.
No local, a Polícia Militar encontrou pedaços do para-choque de um carro. Testemunhas relataram ainda ter visto pessoas discutindo dentro de um veículo azul da Fiat, que depois acelerou e seguiu em sentido à cidade de Alegre – o modelo do automóvel não foi identificado. “Era uma pessoa super amorosa, muito querida por nós [...] agora é só deixar nas mãos de Deus”, disse Huelice Barros, sobrinho da vítima.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul
O suspeito de atear fogo em um homem em situação de rua de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), em uma feira livre de Nova Almeida, na Serra, na Grande Vitória — mesmo bairro onde o crime ocorreu, na noite anterior. Segundo a Polícia Civil, o homem que cometeu a tentativa de homicídio possui ligação com o tráfico de drogas da região.
A corporação ainda informou que o suspeito, de 30 anos, atacou a vítima enquanto ela estava dormindo, em uma localidade conhecida como Cais dos Barcos, onde há uma concentração de pessoas em situação de rua. Ela foi levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internada.
O homem confessou o crime à Polícia Civil e foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após isso, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Uma funcionária de um pedágio da BR 101, em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, foi agredida com tapas por um motorista, na tarde da última segunda-feira (20). Segundo a Ecovias Capixaba — que administra o local, o homem havia acessado uma cancela de cobrança automática, mas queria realizar o pagamento em dinheiro.
Mesmo com a atendente explicando que a cabine não aceitava notas físicas, o homem se irritou, dizendo que não havia sinalização, e ainda deu dois tapas no rosto da mulher. Após isso, ela foi retirada do local e recebeu atendimento médico e psicológico, de acordo com a empresa.
Em uma nota de repúdio, a Ecovias Capixaba destacou que está adotando todas as medidas cabíveis para a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização do agressor, além de prestar todo o suporte necessário à colaboradora envolvida. A concessionária também informou que uma denúncia foi feita à Polícia Rodoviária Federal. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação e aguarda o retorno.
Já faz mais de um mês desde que uma cratera se abriu em um trecho da rodovia BR 262, localizado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O buraco se formou após fortes chuvas atingirem o km 101 da estrada no dia 19 de março, ocasião em que a enxurrada derrubou e arrastou um motociclista pela via. Ainda que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tenha sinalizado o local, outro motociclista morreu ao cair dentro do buraco na noite de sexta-feira (17). A Polícia Rodoviária Federal confirmou que havia sinalização.
O DNIT explicou para a TV Gazeta Sul que há a necessidade de uma contratação emergencial para a realização de obras reparadoras no trecho. Entretanto, ainda não há prazo definido para o início das atividades.
"(Medo) a gente sempre tem, né? A BR 262 já tem muito acidente, aí cheia de buracos. Com 'pare e siga' nesse trecho aqui fica ainda mais complicado", disse o motorista Reinaldo Rodrigues.
A população em situação de rua em Vitória terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos nesta quinta (23) e sexta-feira (24), com a realização do 2º Mutirão Estadual PopRuaJud. A ação acontece das 8h às 16h, no Tancredão, na Capital, reunindo atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, trabalho e assistência jurídica em um único espaço.
A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos básicos por meio de uma estrutura integrada. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de documentos como RG e CPF, atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações do INSS e atendimentos sociais. Também haverá suporte jurídico, com participação de diferentes órgãos do sistema de Justiça e advogados voluntários.
Na área da saúde, o público poderá contar com consultas médicas, incluindo clínica geral, psiquiatria e oftalmologia, além de vacinação e testes rápidos. Já no eixo de trabalho e renda, serão oferecidas orientações sobre direitos trabalhistas, encaminhamento para vagas de emprego e informações sobre qualificação profissional e empreendedorismo.
Além dos atendimentos, o mutirão prevê atividades voltadas à convivência e inclusão social, como varal solidário, ações de lazer e rodas de conversa com foco em direitos e cidadania.
O PopRua Jud faz parte de uma política nacional voltada ao atendimento da população em situação de rua, articulando diferentes instituições para ampliar o acesso a serviços essenciais e promover inclusão social.
Serviço
2º Mutirão Estadual PopRuaJud
Data: 23 e 24 de abril
Horário: das 8h às 16h
Local: Tancredão, Vitória (ES)