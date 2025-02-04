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Homicídio

Homem e mulher são assassinados no bairro Santo Antônio, em Vitória

Publicado em

04 fev 2025 às 13:05
Basílica
Região de Santo Antonio, em Vitória: crime ocorreu no bairro, na noite de segunda-feira (3) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 33 anos e uma mulher, que não teve a idade informada, foram assassinados a tiros no bairro Santo Antônio, em Vitória. A Polícia Militar disse que o duplo homicídio ocorreu na noite de segunda-feira (3).
Segundo a PM, os policiais encontraram, na cintura do homem, uma pistola 9 mm com 17 munições. Já a mulher estava com cinco 'tiras' de maconha. Os militares acionaram a perícia da Polícia Científica. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Segundo a corporação, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Briga familiar

Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Publicado em 23/04/2026 às 13:41
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas da mesma família sendo eles tios e sobrinhos, estavam em um campo de futebol jogando sinuca quando começou uma discussão que evoluiu para briga. PCES

Dois suspeitos, de 20 e 50 anos, foram presos na quarta-feira (22) por envolvimento no homicídio de Victor Maycon Costa de Souza, de 26 anos, e na tentativa de homicídio contra um homem de 56 anos. O crime aconteceu no último domingo (19), no município de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo.

As prisões foram realizadas no bairro Novo Horizonte, na Serra, em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Durante a operação, aparelhos celulares também foram recolhidos.

Segundo a investigação, o crime teve início na tarde de domingo, em um campo de futebol no bairro São José, em Mantenópolis. De acordo com relatos, vítimas e suspeitos — todos da mesma família — jogavam sinuca quando houve um desentendimento, que terminou em disparos de arma de fogo.

As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas Victor Maycon não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro homem sobreviveu. 

De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram o crime e detalharam como a ação ocorreu. O inquérito está em fase final e será encaminhado à Justiça. Após os procedimentos, os dois foram levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Loteria

Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Publicado em 23/04/2026 às 13:09
Uma aposta simples de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, acertou os 15 números sorteados no concurso 3667 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (22), em São Paulo. O bilhete premiado faturou R$ 793.542,18. Outra aposta feita em Hidrolândia, Góias, também marcou as quinze dezenas e vai receber o mesmo valor.

Os números sorteados foram: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo capixaba foi registrado pela internet, ao custo de R$ 3,50. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (23), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
"Égide"

Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Publicado em 23/04/2026 às 10:24
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta Divulgação/ MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Égide no município de Anchieta, no Sul do Estado. A ação tem como foco o combate à atuação da facção criminosa Comando Vermelho, especialmente em crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região.

Durante a operação,  foram cumpridos 14 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. De acordo com o MPES, quatro dos alvos já se encontravam no sistema prisional, em decorrência de prisões realizadas durante as investigações. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta.

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Região Sul (Gaeco/Sul) e pela Promotoria de Justiça de Anchieta, a ação mobilizou promotores, 36 viaturas e 102 policiais militares. A operação teve apoio da Assessoria Militar do MPES, da Seção de Inteligência da 10ª Companhia Independente e de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), das Forças Táticas da 9ª e da 10ª Companhias Independentes, além do 9º e do 10º Batalhões da PM.

Segundo o Ministério Público, o objetivo é desarticular a atuação da facção, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região. O caso tramita em sigilo, e, por isso, novos detalhes não foram divulgados até o momento. As instituições destacaram que a ação reforça a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Publicado em 23/04/2026 às 09:53
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
A motocicleta utilizada no dia do crime foi apreendida. A jaqueta usada por um dos suspeitos também ajudou a comprovar a participação no incêndio Montagem | A Gazeta

A Polícia Civil identificou os autores do incêndio criminoso que atingiu uma clínica de estética em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira (22). O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário, a clínica funcionava no local havia cerca de um ano. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil.

Segundo a Polícia Civil, a motocicleta utilizada na ação foi apreendida. Uma jaqueta usada por um dos suspeitos também contribuiu para comprovar a participação no crime. Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos confessou.

As investigações seguem em andamento para reunir mais provas, identificar possíveis outros envolvidos e esclarecer a motivação do incêndio. Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro

Publicado em 23/04/2026 às 09:41

Um imóvel localizado no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23).  O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h20 e informou que as chamas atingiram os dois pavimentos da construção; o primeiro andar era utilizado como borracharia.


Após o combate ao incêndio, a Defesa Civil Municipal interditou o imóvel devido ao crompometimento da estrutura. As causas do incidente ainda são desconhecidas e não houve registro de feridos.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na BR 482

Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro

Publicado em 22/04/2026 às 17:07
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, foi atropelada na BR 482 no distrito de Coutinho, em Cachoeiro Matheus Passos

Uma mulher morreu atropelada na rodovia BR 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22), quando se deslocava para buscar a filha na escola. 


Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, saiu de casa por volta das 11h para buscar a menina, como fazia diariamente. Ao notar que a mãe da aluna não chegava, funcionários informaram aos familiares. O marido dela, Wilson Farley da Silva, um filho adolescente do casal e outros parentes percorreram o trajeto e encontraram uma sandália e um óculos às margens da rodovia. Por volta das 12h, ela foi encontrado já sem vida. Ela deixa três filhos de 22, 17 e seis anos.

No local, a Polícia Militar encontrou pedaços do para-choque de um carro. Testemunhas relataram ainda ter visto pessoas discutindo dentro de um veículo azul da Fiat, que depois acelerou e seguiu em sentido à cidade de Alegre – o modelo do automóvel não foi identificado. “Era uma pessoa super amorosa, muito querida por nós [...] agora é só deixar nas mãos de Deus”, disse Huelice Barros, sobrinho da vítima.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação.

*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Nova Almeida

Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra

Publicado em 22/04/2026 às 16:57
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu Divulgação/Polícia Civil

O suspeito de atear fogo em um homem em situação de rua de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), em uma feira livre de Nova Almeida, na Serra, na Grande Vitória — mesmo bairro onde o crime ocorreu, na noite anterior. Segundo a Polícia Civil, o homem que cometeu a tentativa de homicídio possui ligação com o tráfico de drogas da região.


A corporação ainda informou que o suspeito, de 30 anos, atacou a vítima enquanto ela estava dormindo, em uma localidade conhecida como Cais dos Barcos, onde há uma concentração de pessoas em situação de rua. Ela foi levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internada.


O homem confessou o crime à Polícia Civil e foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após isso, ele foi encaminhado ao sistema prisional.


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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Agressão

Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari

Publicado em 22/04/2026 às 16:41

Uma funcionária de um pedágio da BR 101, em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, foi agredida com tapas por um motorista, na tarde da última segunda-feira (20). Segundo a Ecovias Capixaba — que administra o local, o homem havia acessado uma cancela de cobrança automática, mas queria realizar o pagamento em dinheiro. 


Mesmo com a atendente explicando que a cabine não aceitava notas físicas, o homem se irritou, dizendo que não havia sinalização, e ainda deu dois tapas no rosto da mulher. Após isso, ela foi retirada do local e recebeu atendimento médico e psicológico, de acordo com a empresa.


Em uma nota de repúdio, a Ecovias Capixaba destacou que está adotando todas as medidas cabíveis para a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização do agressor, além de prestar todo o suporte necessário à colaboradora envolvida. A concessionária também informou que uma denúncia foi feita à Polícia Rodoviária Federal. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação e aguarda o retorno.


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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Perigo na estrada

Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 22/04/2026 às 15:47
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
A cratera se formou no último dia 19 de março após fortes chuvas na região, em Venda Nova do Imigrante Divulgação/PRF

Já faz mais de um mês desde que uma cratera se abriu em um trecho da rodovia BR 262, localizado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O buraco se formou após fortes chuvas atingirem o km 101 da estrada no dia 19 de março, ocasião em que a enxurrada derrubou e arrastou um motociclista pela via. Ainda que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tenha sinalizado o local, outro motociclista morreu ao cair dentro do buraco na noite de sexta-feira (17). A Polícia Rodoviária Federal confirmou que havia sinalização.

O DNIT explicou para a TV Gazeta Sul que há a necessidade de uma contratação emergencial para a realização de obras reparadoras no trecho. Entretanto, ainda não há prazo definido para o início das atividades.


"(Medo) a gente sempre tem, né? A BR 262 já tem muito acidente, aí cheia de buracos. Com 'pare e siga' nesse trecho aqui fica ainda mais complicado", disse o motorista Reinaldo Rodrigues.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Cidadania

Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua

Publicado em 22/04/2026 às 14:27
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social Rodrigo Gavini

A população em situação de rua em Vitória terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos nesta quinta (23) e sexta-feira (24), com a realização do 2º Mutirão Estadual PopRuaJud. A ação acontece das 8h às 16h, no Tancredão, na Capital, reunindo atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, trabalho e assistência jurídica em um único espaço.


A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos básicos por meio de uma estrutura integrada. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de documentos como RG e CPF, atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações do INSS e atendimentos sociais. Também haverá suporte jurídico, com participação de diferentes órgãos do sistema de Justiça e advogados voluntários.


Na área da saúde, o público poderá contar com consultas médicas, incluindo clínica geral, psiquiatria e oftalmologia, além de vacinação e testes rápidos. Já no eixo de trabalho e renda, serão oferecidas orientações sobre direitos trabalhistas, encaminhamento para vagas de emprego e informações sobre qualificação profissional e empreendedorismo.


Além dos atendimentos, o mutirão prevê atividades voltadas à convivência e inclusão social, como varal solidário, ações de lazer e rodas de conversa com foco em direitos e cidadania.


O PopRua Jud faz parte de uma política nacional voltada ao atendimento da população em situação de rua, articulando diferentes instituições para ampliar o acesso a serviços essenciais e promover inclusão social.


Serviço
2º Mutirão Estadual PopRuaJud
Data: 23 e 24 de abril
Horário: das 8h às 16h
Local: Tancredão, Vitória (ES)

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Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]
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