Homem é morto a tiros e carro usado no crime é incendiado em São Mateus

Um homem foi morto a tiros no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (22). O carro que teria sido usado no crime foi encontrado incendiado em uma área de mata. O nome e a idade da vítima não foram divulgados, e nenhum suspeito foi preso.

Segundo testemunhas, os autores chegaram em um veículo, atiraram contra a vítima e fugiram em seguida. De acordo com a Polícia Militar (PM), a companheira do homem informou que ele era de Teixeira de Freitas, na Bahia, e tinha passagens por tráfico de drogas, mas estava na cidade para trabalhar.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares localizaram um carro com características semelhantes às do veículo utilizado no crime, em chamas, em uma região de mata. Equipes da PM e da perícia estiveram no local e confirmaram a semelhança com base em denúncias. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.