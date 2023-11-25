Homem é encontrado morto com tiros na cabeça em rodovia de Aracruz

Um homem foi encontrado morto com vários disparos de arma de fogo na cabeça na rodovia ES 124, na região de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Estado, na madrugada deste sábado (25). A Polícia Militar foi até o local do fato após receber informações de que um indivíduo estaria deitado e sangrando. No entanto, quando os policiais chegaram à rodovia, foi constatado que a vítima já estava morta. A identidade do homem não foi divulgada.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.