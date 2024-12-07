Homem é detido após furtar iluminação de Natal do Parque Moscoso

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Vitória após furtar equipamentos de iluminação de Natal no Parque Moscoso, no Centro da Capital. A ação aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (6), mas só foi divulgada neste sábado (7) pela administração da cidade. O material foi recuperado.

A abordagem ocorreu após agentes da Guarda receberem uma denúncia de furto. Com o homem, foram encontradas luminárias coloridas de led, que ele carregava em um carrinho com outros materiais.

O furto aconteceu uma semana após a inauguração da decoração natalina do Parque Moscoso, no último dia 29. Um dos marcos da Capital, o parque conta neste fim de ano com Casa do Papai Noel, Espaço Sagrada Família, Espaço Estação Ferroviária, com um minitrenzinho, e Espaço Trenó, com Papai Noel e renas, além de árvore e milhares de luzes.