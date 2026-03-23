Homem é baleado ao sair de bar e vai a delegacia pedir ajuda em Linhares
Um homem ficou ferido após ser baleado ao sair de um bar no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (22). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou em uma motocicleta e efetuou disparos contra a vítima, que foi atingida no abdômen, no braço esquerdo e na região glútea.
Ainda de acordo com a PM, mesmo ferido, o homem conseguiu chegar até uma delegacia para pedir ajuda. No local, ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhado ao Hospital Rio Doce.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a motivação do crime e aguarda retorno.