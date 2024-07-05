Homem bate quadriciclo em árvore e morre em acidente em Itapemirim

A PM informou que o aconteceu na localidade de Fazenda Velha. A vítima, que estava pilotando o quadriciclo, transitava em uma estrada rural da região quando atingiu a árvore.

A Polícia Científica (PCIES) disse que perícia foi acionada, por volta das 22h53, para a ocorrência e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.