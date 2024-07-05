Homem bate quadriciclo em árvore e morre em acidente em Itapemirim

Um homem de 38 anos morreu após em um acidente envolvendo o quadriciclo que ele estava pilotando, no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, ele atingiu o tronco de uma árvore. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima faleceu no local. O nome dele não foi divulgado.
A PM informou que o aconteceu na localidade de Fazenda Velha. A vítima, que estava pilotando o quadriciclo, transitava em uma estrada rural da região quando atingiu a árvore.
A Polícia Científica (PCIES) disse que perícia foi acionada, por volta das 22h53, para a ocorrência e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.