Governo do ES cria linha de crédito de até 5 mil para jovem empreender

O governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Estado (Aderes), anunciou, nesta quinta-feira (14), a criação de uma nova linha de crédito voltada para jovens de 18 a 29 anos. O Nossocrédito Juventude Empreendedora vai disponibilizar até R$ 5 mil, com o prazo de pagamento em até 30 meses, sendo até seis meses para o início do pagamento. A taxa de juros será de 1,29% ao mês.

A linha de crédito, que também tem o apoio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), foi criada, especialmente, para atender os jovens que desejam ter ou já tenham algum negócio, nas regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ou ainda para os jovens atendidos pelos Centro de Referência das Juventudes (CRJ) distribuídos por diversas regiões do Estado.

O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, enfatizou que a ação tem a finalidade de atender os jovens que querem iniciar sua vida empreendedora ou, ainda, desenvolver uma atividade que já esteja praticando.

“Vem reforçar outras ações da Aderes como, por exemplo, os cursos de capacitação empreendedora que também são ofertados. A gente capacita, oferta o crédito e disponibiliza espaços de comercialização nas feiras que são realizadas, dessa forma conseguimos atender o empreendedor de uma maneira mais completa.”