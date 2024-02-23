Em dia de temporal, goteiras "fazem chover" no Hospital Dório Silva na Serra

Pacientes, profissionais da saúde e pessoas que trabalham e convivem no ambiente do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra , vivenciaram uma cena inusitada e fora do comum na tarde desta quinta-feira (22): uma parte do hospital sofreu com goteiras e o chão ficou molhado.

Vídeos feitos por um leitor de A Gazeta que estava no hospital no período da tarde, momento em que chovia forte na Grande Vitória, mostram as goteiras em um dos corredores. Enquanto caía a água, uma funcionária do hospital tentava tirar com um rodo. Uma pessoa que estava sentada em um dos bancos precisou, inclusive, levantar os pés para que o rodo passasse.

A reportagem de A Gazeta perguntou, na manhã de sexta-feira (23), à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por que o local tem goteiras, em qual parte do hospital o vídeo foi feito e se a água afeta, de alguma maneira, o fluxo e o atendimento de pacientes.