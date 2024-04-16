Dupla quebra câmera de Guaçuí e prefeitura vai à Justiça cobrar prejuízo

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos do crime contou que no dia dos fatos estava sob efeito de álcool e outras drogas. Ele alegou que somente depredou a câmera, mas não levou o equipamento. O outro envolvido, foi identificado, mas ainda não foi localizado para poder prestar depoimento. Os investigados poderão responder pelo crime de dano ao patrimônio qualificado, com pena de até três anos de prisão.