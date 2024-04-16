Dupla quebra câmera de Guaçuí e prefeitura vai à Justiça cobrar prejuízo

Dois homens de 29 e 28 anos foram identificados pela Polícia Civil após quebrarem uma câmera do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na madrugada da última terça-feira (9). A corporação disse que a administração municipal vai cobrar judicialmente pelo dano causado, estimado em R$ 7 mil.
Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos do crime contou que no dia dos fatos estava sob efeito de álcool e outras drogas. Ele alegou que somente depredou a câmera, mas não levou o equipamento. O outro envolvido, foi identificado, mas ainda não foi localizado para poder prestar depoimento. Os investigados poderão responder pelo crime de dano ao patrimônio qualificado, com pena de até três anos de prisão.
Sobre o caso, a prefeitura disse que os suspeitos vandalizaram e furtaram uma câmera de segurança do município. “As imagens foram registradas e entregues mediante boletim de ocorrência à Policia Civil. A prefeitura de Guaçuí está aguardando o fechamento do inquérito para tomar as devidas providências”, disse o município em nota.