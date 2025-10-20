Duas mulheres são presas por furtos de celulares em show no Kleber Andrade

Celulares encontrados com suspeitas de furto em Cariacica Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Duas mulheres, identificadas como Letícia Rocha Guimarães Amaral, de 33 anos, e Martileni Loureiro da Silva, de 44, foram presas após furtarem celulares durante um show da dupla sertaneja Jorge e Matheus, na noite do último sábado (18), no Estádio Kleber Andrade, em Rio Branco, Cariacica. Com elas, foram apreendidos dez aparelhos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, as suspeitas foram detidas pela equipe de segurança do evento depois que uma mulher percebeu que Letícia havia retirado o celular da bolsa de sua amiga, enquanto Martileni tentava distraí-la.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram cerca de dez aparelhos celulares dentro da bolsa de Letícia. Enquanto a abordagem era realizada, diversas pessoas se aproximaram relatando que também haviam tido seus celulares furtados.