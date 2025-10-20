A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Duas mulheres são presas por furtos de celulares em show no Kleber Andrade

Publicado em 20/10/2025 às 10h52
Celulares encontrados com suspeitas de furto em Cariacica
Celulares encontrados com suspeitas de furto em Cariacica Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Duas mulheres, identificadas como Letícia Rocha Guimarães Amaral, de 33 anos, e Martileni Loureiro da Silva, de 44, foram presas após furtarem celulares durante um show da dupla sertaneja Jorge e Matheus, na noite do último sábado (18), no Estádio Kleber Andrade, em Rio Branco, Cariacica. Com elas, foram apreendidos dez aparelhos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, as suspeitas foram detidas pela equipe de segurança do evento depois que uma mulher percebeu que Letícia havia retirado o celular da bolsa de sua amiga, enquanto Martileni tentava distraí-la.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram cerca de dez aparelhos celulares dentro da bolsa de Letícia. Enquanto a abordagem era realizada, diversas pessoas se aproximaram relatando que também haviam tido seus celulares furtados.

As duas mulheres foram levadas para a Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil, foram autuadas em flagrante por furto qualificado e, em seguida, encaminhadas ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Publicidade