Delegado que prendeu Marujo vira Subsecretário de Estado de Inteligência

O delegado Romualdo Gianordoli Neto, um dos responsáveis pela prisão do traficante número 1 da lista dos mais procurados do Espírito Santo, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, foi nomeado Subsecretário de Estado de Inteligência, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
Romualdo ocupava o cargo de superintendente de Polícia Especializada (SPE) da autarquia. A nomeação dele foi publicada nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial do Estado. No dia da prisão de Marujo, o delegado chegou a se emocionar e não segurou as lágrimas. Na ocasião ele destacou que foram quatro meses de um trabalho intenso até a captura do criminoso.
O delegado já passou por outras funções na Polícia Civil, como titular da Divisão de Repreensão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) – hoje Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).