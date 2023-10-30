Casal de namorados é detido com carregador de submetralhadora e drogas

Um jovem de 20 anos e a sua namorada de 21 anos foram detidos na tarde de domingo (29) com munições, um carregador de submetralhadora, duas balanças de precisão e drogas no bairro Pedregal, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os flagrantes foram feitos quando buscavam por outro suspeito com mandado de prisão em aberto.
Os policiais foram até o local onde estaria o foragido, mas ao ver as viaturas ele fugiu em direção a uma residência, pulando uma das janelas seguindo em direção à região da lavoura. Dentro da casa, o rapaz, de 20 anos, e sua namorada tentaram fugir. A droga e a munição estavam em uma mochila na residência.
Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil disse que o casal foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.