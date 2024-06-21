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Prevenção

Cachoeiro vai testar novo sistema de alerta de emergências climáticas

Publicado em

21 jun 2024 às 11:56
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai receber uma nova tecnologia de envio de alertas de eventos climáticos, segundo a Defesa Civil Estadual. O projeto que vai ser implantado em outras cidades do país, tem previsão de início no primeiro semestre deste ano, de forma piloto.
Segundo o órgão, a ferramenta Cell Broadcast Service (CBS) foi adquirida pelo Governo Federal e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A intenção é enviar alertas de eventos climáticos com celeridade e com grande alcance populacional, viabilizando medidas preparatórias e tomada de decisões de maior efetividade.
Além do projeto federal, o Espírito Santo tem, em fase de estudos, a implantação de um sistema nowcasting - uma ferramenta de monitoramento de eventos climáticos de curto tempo, com mais precisão de horário, tipo, intensidade e região atingida por esse evento. O objetivo é que, no futuro, o sistema CBS opere de forma integrada ao nowcasting.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Buscas

Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 13:58
Da esquerda para direita: Leonardo Freitas de Oliveira e Romildo de Jesus da Silva
Da esquerda para direita: Leonardo Freitas de Oliveira e Romildo de Jesus da Silva Crédito: Montagem | A Gazeta
A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 2025. Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.
A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 20 de setembro de 2025.
Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.
Segundo as investigações, a vítima chegou sozinha ao motel, em um carro de aplicativo. Pouco depois, o suspeito também chegou e foi direto para o quarto alugado, uma “suíte imperial”, onde o crime teria ocorrido em seguida.
Funcionários do estabelecimento relataram ter ouvido barulhos que indicavam briga e agressões e foram até o local. Ao entrarem no quarto, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. Leonardo teria fugido correndo da suíte e pulado o muro do motel.
De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime pode estar relacionada a uma disputa por drogas, a um conflito pessoal ou a uma combinação dos dois fatores.
Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação e roubo. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 08/04/2026 às 09:33
Carreta com milho tomba na BR 262
Carreta com milho tomba na BR 262 Crédito: Reprodução/ Instagram @vnidepre
Uma carreta carregada de milho tombou na região de Camargo, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 6h, no km 114 da BR-262. Não há informações sobre feridos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista, devido ao derramamento de óleo. Uma das faixas foi interditada por causa do veículo.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 09:19
Motociclista morre após perder o controle do veículo na BR 101, em Linhares
Motociclista morre após perder o controle do veículo na BR 101, em Linhares Crédito: PRF
Um motociclista orreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (8), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. O acidente aconteceu por volta das 6h14, na altura do km 131. A perícia foi acionada. A vítima não teve o nome nem a idade divulgados.
A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, informou que houve interdição das pistas nos sentidos Norte e Sul. Por volta das 7h40, o trânsito havia sido desviado e fluía pelas vias marginais.
A PRF informou que as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Moto, ônibus e carro

Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Publicado em 08/04/2026 às 07:22
Acidente envolvendo moto, ônibus e carro complica na Grande Vitória
Acidente envolvendo moto, ônibus e carro complica na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gomes e Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo três veículos complicou o trânsito na região da Vila Rubim, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (8). O congestionamento se estendeu pela Segunda Ponte, afetando quem vem de Cariacica e Vila Velha para acessar a Capital. A colisão envolveu uma moto, um ônibus do Sistema Transcol e um carro. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, duas pessoas que estavam na motocicleta ficaram feridas. Elas foram socorridas com ferimentos leves.

O motorista do carro relatou para a reportagem da TV Gazeta que seguia pela faixa do meio quando sentiu o impacto da motocicleta, que colidiu na traseira do veículo. Com a batida, o motociclista perdeu o controle, caiu e a moto acabou sendo atingida pela roda traseira de um ônibus que trafegava à direita. O condutor e a passageira que estava na garupa foram arremessados ao chão.

Por causa do acidente, uma das vias precisou ser interditada para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. Por volta das 6h50, a pista já havia sido liberada. 

Apesar disso, o trânsito ainda seguia lento na região e causava reflexos na Segunda Ponte. O trânsito para quem segue pela Lindenberg, em Vila Velha, ou por Jardim América, em Cariacica, ficou caótico no início da manhã.
Agentes da Guarda Municipal de Vitória estão no local para orientar os motoristas.
* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta. 
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Imediações do Kleber Andrade

Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Publicado em 08/04/2026 às 06:20
Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica
Show do Guns será no domingo (12) no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: SESPORT/Divulgação
A Prefeitura de Cariacica divulgou as intervenções no trânsito e áreas para embarque e desembarque de passageiros para o show da banda internacional Guns N'Roses, no Estádio Kleber Andrade, no domingo (12).
Segundo a prefeitura, as intervenções acontecem a partir da meia-noite de sábado (11) para domingo (12) e seguem até as 6 horas de segunda-feira (13). Toda a área será acompanhada por agentes de trânsito e da Guarda Municipal de Cariacica, que vão monitorar o espaço.
Mapa mostra áreas de embarque e desembarque e passagem de pedestres para show
Mapa mostra áreas de embarque e desembarque e passagem de pedestres para show Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Serão colocadas barreiras de interdição em diversas ruas no entorno do Estádio Kleber Andrade, impedindo o acesso de veículos e priorizando o trânsito de pedestres. Além disso, cerquites (telas de sinalização) serão utilizados na Avenida Mário Gurgel para sinalizar o acesso de veículos e pedestres.
O acesso de pedestres será realizado pela via marginal da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana. Neste local também estarão alocados os ambulantes. A mesma via também faz parte do corredor de emergência, que será usado em caso de necessidade, também passando pela Avenida Rio Branco, no acesso ao estádio.
Quem optar por chegar ao show por meio do Sistema Transcol ou por carros de aplicativo, irá desembarcar no acostamento da via central da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana, no trecho que corresponde da altura do posto de combustíveis até pouco antes do Viaduto Dona Rosa. No sentido oposto, o desembarque será realizado na via marginal, no trecho entre a faculdade Pio XII até a rotatória. Após o evento, esse mesmo trecho será utilizado para embarque no sentido Vitória.
Rota para desembarque de pessoas com deficiência
Rota para desembarque de pessoas com deficiência Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Para desembarque de Pessoas com Deficiência também foi criada uma rota especial. O veículo deverá acessar a rua localizada entre a Obramax e o Supermercado Sempre Tem, seguindo à esquerda pela rua do Meridional, acessando a Rua Pedro de Almeida até a Rua Topázio, ao lado da casa de shows Matrix, onde será o desembarque. Veículos oficiais da Polícia Federal e do Tribunal de Justiça seguem a mesma rota, estendendo o caminho pela Rua Adenis Paulo Filho e realizado o desembarque na Rua Gervásio Dalcol, em frente ao estádio.
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Mudanças no Executivo

Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Publicado em 07/04/2026 às 20:57
Ferraço anuncia Paulo Marcos Lemos como novo secretário de Esportes Crédito: Divulgação
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), oficializou, nesta terça-feira (7), mais um nome em seu secretariado. Paulo Marcos Lemos, servidor público e ex-atleta de judô e jiu-jítsu, foi anunciado para comandar a Secretaria de Estado de Esportes.
Formado em Direito, com pós-graduação em gestão pública, o novo secretário vai substituir José Carlos Nunes (PT), que deixou o posto para se dedicar à pré-candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de outubro.
No comunicado sobre o novo nome à frente do Esporte no Espírito Santo, o governador agradeceu os serviços prestados pelo ex-secretário e desejou sucesso em sua caminhada.

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Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Transportava leite

Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Publicado em 07/04/2026 às 18:45
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha
O baú do caminhão pegou fogo na BR 101 em Iconha, e uma faixa do Contorno precisou ser interditada Crédito: Redes sociais
Um caminhão, carregado de caixas de leite, pegou fogo no quilômetro 1 do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na BR 101, na tarde desta terça-feira (7). Segundo informações da concessionária que administra a via, a Ecovias Capixaba, não há feridos. Porém, a faixa 2 da pista precisou ser interditada para o combate às chamas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), metade da carga e um terço do veículo ficaram queimados. A informação é de que o trânsito está fluindo sem engarrafamento. Para atendimento, foram acionados o Corpo de Bombeiros, além de recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 101

Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Publicado em 07/04/2026 às 18:24
As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Camilo em Aracruz. A pista de retorno precisou ser interditada
Colisão entre dois carros deixou três feridos em trecho da BR 101 em Ibiraçu Crédito: PRF
Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (7), no km 214 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Ecovias Capixaba, o acidente foi registrado por volta das 16h40. Duas vítimas tiveram ferimentos de média gravidade e uma sofreu lesões leves.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem, de 61 anos, que estava em um Voyage branco, e uma mulher, de 39 anos, ocupante de um Celta cinza, foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Aracruz.
A faixa de retorno precisou ser interditada.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Homem é preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais em Linhares

Publicado em 07/04/2026 às 16:23
O suspeito se rendeu após horas de cerco policial e negociação com um advogado. No imóvel, foram apreendidos revólver, machadinha e facão
Equipes do Batalhão de Missões Especiais também foram acionadas para a ocorrência em Linhares Crédito: Leitor/A Gazeta
Um homem de 33 anos foi preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais militares nesta segunda-feira (06), em Linhares, região Norte do Espírito Santo. O bairro onde o caso ocorreu não será divulgado para preservar a identidade das vítimas. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após denúncias de que o suspeito teria feito ameaças de morte contra a sobrinha e a própria mãe, e estaria armado. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem trancado dentro de casa, recusando-se a sair.
Durante a tentativa de negociação, o suspeito passou a agir de forma agressiva e chegou a disparar contra os militares, que revidaram. O imóvel foi cercado e equipes do Batalhão de Missões Especiais também foram acionadas. Após algumas horas e com apoio de um advogado, o homem se rendeu sem necessidade de invasão. Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições, além de uma machadinha, uma navalha e um facão.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça na forma da Lei Maria da Penha, tentativa de homicídio cometida contra agente de segurança pública no exercício da função, posse irregular de arma de fogo e desacato. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Manutenção

Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Publicado em 07/04/2026 às 16:06
Uma manutenção provocou a suspensão temporária do abastecimento de água em 27 bairros da Serra, na Grande Vitória, até as 20h desta terça-feira (7). Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a intervenção ocorre no Sistema de Água Reis Magos, que atende parte do município.
A companhia informou que o serviço deve ser normalizado em até 24h, de forma gradual, após a conclusão do serviço, e pediu para que os moradores reservem água neste período. Caso ela chegue às torneiras com alteração na cor, a Cesan orienta que o líquido seja descartado e o órgão acionado pelo telefone 115, site www.cesan.com.br, aplicativo — por Android ou iOS — ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115. 
Confira os bairros afetados:
  • Belvedere;
  • Caçaroca;
  • Campinho da Serra I e II;
  • Cascata;
  • Centro da Serra;
  • Colina da Serra;
  • Continental;
  • Divinópolis;
  • Jardim Bela Vista;
  • Jardim da Serra;
  • Jardim Guanabara;
  • Jardim Primavera;
  • Maria Niobe;
  • Nossa Senhora da Conceição;
  • Palmeiras;
  • Planalto Serrano;
  • Putiri;
  • Residencial Centro da Serra;
  • Santo Antônio;
  • São Judas Tadeu; 
  • São Lourenço;
  • São Marcos I e II;
  • Vista da Serra I e II.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno

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