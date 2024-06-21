Cachoeiro vai testar novo sistema de alerta de emergências climáticas

Segundo o órgão, a ferramenta Cell Broadcast Service (CBS) foi adquirida pelo Governo Federal e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A intenção é enviar alertas de eventos climáticos com celeridade e com grande alcance populacional, viabilizando medidas preparatórias e tomada de decisões de maior efetividade.

Além do projeto federal, o Espírito Santo tem, em fase de estudos, a implantação de um sistema nowcasting - uma ferramenta de monitoramento de eventos climáticos de curto tempo, com mais precisão de horário, tipo, intensidade e região atingida por esse evento. O objetivo é que, no futuro, o sistema CBS opere de forma integrada ao nowcasting.