Adolescente ouve som de tiro, vai até a varanda e acaba baleado em Vitória

Um adolescente de 14 anos foi baleado no queixo na noite da última terça-feira (10), no bairro Conquista, em Vitória. A vítima contou para a Polícia Militar que estava na casa de um amigo quando ouviu disparos de arma de fogo. Curioso, foi até a varanda da residência ver o que estava acontecendo e acabou atingido.
De acordo com a corporação, o adolescente foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na Capital capixaba. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.