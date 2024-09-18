Acidente entre três veículos deixa uma pessoa ferida na BR 101 na Serra

Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta no km 261 da BR 101, na Serra, deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito para quem trafega pela região na noite desta quarta-feira (18).

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada durante a tarde e ainda está em andamento. A dinâmica do acidente não foi informada. O trânsito no local flui em desvio e uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.