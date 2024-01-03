Acidente entre dois carros deixa seis feridos na BR 101 em Itapemirim

Um acidente entre dois carros deixou seis pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (3) no km 415,8, sentido norte, em Safra, Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam a ocorrência.