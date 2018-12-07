Agentes da Guarda de Vitória vão atuar na rua com smartphones

Os aparelhos são resistentes a água e impacto. Crédito: PMV/Divulgação

Nesta quinta-feira a Prefeitura de Vitória lançará o programa Guarda Online, com a entrega de 190 smartphones para os agentes da Guarda Municipal. Os aparelhos, que vêm com vários aplicativos utilizados no smartphone corporativo, terão acesso ao boletim de ocorrência, talonário eletrônico, botão de pânico, bike registrada e cerco inteligente, entre outros programas.

O custo

Os smartphones são da marca Caterpillar, resistentes a água e impacto, e serão distribuídos ao efetivo que estiver nas ruas. Os agentes estão sendo treinados e vão começar a utilizar o equipamento no dia 14. A PMV investiu R$ 322 mil no Guarda Online, com recursos do Fundo Municipal de Segurança.

Rumo à lanterna

No ranking das federações estaduais de futebol, a capixaba ocupa a 24ª posição, à frente apenas de Roraima, Amapá e Rondônia. Mas nada está perdido: com um pouquinho mais de esforço, vamos para a 27ª.

Buracos demais

Leitor do Sul do Estado contou: na ES 146, no trecho de 37 quilômetros entre Alfredo Chaves e Anchieta, existem 376 buracos. Ou seja, 10,16 buracos por cada quilômetro da via.

Cuidado de menos

Aliás, se tem um setor em que o Espírito Santo está mal, é o da qualidade das nossas rodovias estaduais. Estão péssimas. Algumas já têm mais de 40 anos de vida útil. Tomara que o empréstimo do BID para o setor ajude a resolver esse problema.

PH neutro

Diante do novo secretariado, observador da cena política define em uma palavra a principal característica do futuro governo Casagrande: “deshartunguização”.

Transcol voador

De uma leitora a bordo de um ônibus: “Sempre tentamos, de alguma forma, realizar os nossos sonhos. O do motorista do Transcol que faz a linha que passa dentro do novo aeroporto, com certeza, era ser piloto de avião. Correu tanto que pensei que fosse decolar”.

Vigiem Ecoporanga

Ecoporanga está podendo. A Câmara de Vereadores de lá vai gastar R$ 147 mil, por um contrato de um ano, com uma empresa de vigilância. Com mobília nova, são mais R$ 158 mil; e com limpeza, outros R$ 116 mil.

É o que temos

Se o mundo não mudar muito até o dia 1º de fevereiro, Erick Musso (PRB) será reeleito presidente da Assembleia Legislativa.

Retiro

Nos últimos dias, o senador Magno Malta tem ficado mais no seu sítio do que em casa.

Amigo é isto

Enquanto um cachorro é morto covardemente por seguranças em um hipermercado em São Paulo, outro fica ao lado do caixão do seu protetor e de quem sempre o tratou bem, o ex-presidente Bush (pai), nos EUA.

A velha política

O PR, do mensaleiro Valdemar Costa Neto, se antecipou e já declarou apoio ao governo Bolsonaro. Alguém se surpreendeu?

Festas profanas

Em frente ao prédio onde mora o deputado Sérgio Majeski (PSB), no Centro de Vitória, moradores de rua costumam fazer festinhas “privé”. A farra também rola em frente ao Convento de São Francisco.

Há vagas, mas...

O secretário estadual da Educação, Haroldo Corrêa Rocha, foi sondado pelas equipes dos futuros governos de Minas, Goiás e Rio Grande do Sul. Lembrando ao nosso secretário: Minas e Rio Grande do Sul estão falidos.

Serginho malvadeza

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), resolveu cobrar na Justiça os devedores de impostos da cidade. São R$ 18 milhões – metade desse valor de IPTU.

No século XXI

A TV Assembleia comprou um digitalizador de vídeo e finalmente vai abandonar a gravação por fitas, que eram armazenadas em duas salas. Segundo a assessoria da Casa, a economia será de R$ 500 mil ao ano.

Viva o livro!

Só para lembrar: dê livros de presente neste Natal. E de preferência, comprada em livrarias físicas.

Alô, General Mourão!