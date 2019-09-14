Agências da Caixa no ES têm movimento tranquilo para saque do FGTS

Agências da Caixa Econômica estão funcionando neste sábado (14) para saque do FGTS Crédito: Ricardo Medeiros

FGTS As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) da Grande Vitória amanheceram abertas neste sábado (14), já que os trabalhadores tiveram direito a sacar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (). O expediente atípico começou às 9h e terminou às 15h.

Your browser does not support the audio element. Agências da Caixa movimentadas para saque do FGTS na Grande Vitória

Na agência da Caixa, localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, trabalhadores fizeram uma fila com cerca de 20 pessoas dentro da agência minutos antes do início do expediente começar.

Um dos primeiros a conseguir sacar parte do seu FGTS foi Elcimar Bragança, de 48 anos. Ele é motorista de ônibus e revelou o destino desta quantia: o pagamento de dívidas.

Elcimar Bragança sacou o FGTS em uma das agências da Caixa em Campo Grande Crédito: Ricardo Medeiros

Mas nem todos que tinham os 500 reais na conta e poderiam sacar o valor o fizeram. Caso da comerciante Ariel Steixsann Siqueira, de 29 anos. Por estar grávida e não precisar do dinheiro de forma imediata, ela resolveu manter esse montante na sua conta.

“Eu não estou precisando do dinheiro agora, então eu vou deixá-lo na conta. (Estou grávida) então é uma segurança a mais lá na frente, caso eu precise. E tudo foi bem rápido. Eu só tirei o extrato e também tem funcionários ajudando”, disse a comerciante.

Ao longo da manhã, com o passar das horas, a maioria das agências da Caixa situadas na Grande Vitória tinha um movimento bem tranquilo. De acordo com funcionários, o fato de o valor estar creditado na conta dos trabalhadores ajudou nessa normalidade.

E quem se beneficiou dessa tranquilidade para sacar parte do seu FGTS foi o administrador Rogério Bermudes, de 40 anos. Ele foi até à agência da Caixa localizada na Avenida Vitória acompanhado da esposa e dos três filhos. O administrador revelou a finalidade do saque e o pouco tempo para realizar o serviço.

“A finalidade do saque foi mais para amortizar o meu financiamento que tenho pelo Caixa. O atendimento foi rápido e ocorreu tudo de forma tranquila”.

Segundo relato de funcionário da Caixa na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, algumas pessoas estavam indo à agência realizar outros serviços. Vale ressaltar que a Caixa abriu, excepcionalmente neste sábado, apenas para o saque de parte do FGTS.

Quem pôde sacar?

Os primeiros valores liberados são para pessoas que fazem aniversário entre os meses de janeiro e abril e possuam conta-poupança na Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Caixa, no Estado serão liberados R$ 649,5 milhões para saque imediato. Em todo o país, o valor poderá chegar aos R$ 40 bilhões. O calendário para pagamentos tem data prevista para até março de 2020

Saiba mais

A partir do dia 27 de setembro, trabalhadores que fazem aniversário entre maio e agosto e possuam conta-poupança na Caixa também conseguirão sacar os valores do FGTS. As agências poderão funcionar em horário especial neste dia para poder atender a todos.