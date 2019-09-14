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  • Agências da Caixa movimentadas para saque do FGTS na Grande Vitória
Cariacica

Agências da Caixa movimentadas para saque do FGTS na Grande Vitória

O expediente atípico começou às 9h e vai até às 15h deste sábado (14)

Publicado em 

14 set 2019 às 07:29

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 07:29

Agências da Caixa Econômica estão funcionando neste sábado (14) para saque do FGTS Crédito: Ricardo Medeiros
As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) da Grande Vitória amanheceram movimentadas neste sábado (14), já que os trabalhadores têm direito a sacar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O expediente atípico começou às 9h e vai até às 15h.
Agências da Caixa movimentadas para saque do FGTS na Grande Vitória
Na agência da Caixa, localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, trabalhadores fizeram uma fila com cerca de 20 pessoas dentro da agência minutos antes do início do expediente.
Um dos primeiros a conseguir sacar parte do seu FGTS foi Elcimar Bragança, de 48 anos. Ele é motorista de ônibus e revelou que essa quantia será destinada para o quitamento de dívidas.
Elcimar Bragança sacou o FGTS em uma das agências da Caixa em Campo Grande Crédito: Ricardo Medeiros
Mas nem todos que tinham os 500 reais na conta e poderiam sacar o valor o retiraram. Caso da comerciante Ariel Steixsann Siqueira, de 29 anos. Por estar grávida e não precisar do dinheiro de forma imediata, ela resolveu manter esse dinheiro na sua conta.
“Eu não estou precisando do dinheiro agora, então eu vou deixá-lo na conta. (Estou grávida) então é uma segurança a mais lá na frente, caso eu precise. E tudo foi bem rápido. Eu só tirei o extrato e também tem funcionários ajudando”, disse a comerciante.

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