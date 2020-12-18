Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Agência de viagens de Vitória está entre as melhores do mundo
Renata Rasseli

Agência de viagens de Vitória está entre as melhores do mundo

A agência do capixaba Bruno Vilaça   acaba de integrar a renomada rede de agências de viagens de luxo Virtuoso

Públicado em 

18 dez 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruno Vilaça Crédito: Divulgação
A agência Superviagem, do capixaba Bruno Vilaça, acaba de integrar a renomada rede de agências de viagens de luxo Virtuoso, composta pelas melhores agências de viagens de lazer de luxo do mundo, apenas mediante convite. Além do Brasil, há membros em toda a América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, Africa e Oriente Médio. O anúncio foi formalizado no início do mês no International Luxury Travel Market (ILTM), em Cannes, na França, o maior evento global de turismo de luxo.
Virtuoso é a mais importante rede de agências de viagem do mundo. As agências estão conectadas a mais de 1.800 dos mais renomados fornecedores globais, nos quais é possível oferecer benefícios exclusivos como: upgrades, ofertas especiais, mimos complementares, acesso privilegiado e experiencias únicas.
Em todo o Brasil são apenas pouco mais de 30 agências afiliadas, nomes como Teresa Perez, Queensberry, Primetour, Agaxtur e Latitudes. No exterior se destacam gigantes americanas como Protravel, Ovation, SmartFlyer e Valerie Wilson. "A Superviagem tem apresentado crescimento constante, chamando atenção do mercado brasileiro nos últimos anos. Seus proprietários são jovens empresários com uma ampla visão de mercado, atendendo os viajantes mais exigentes não apenas do Espírito Santo, mas também do Rio de Janeiro e outros estados do país", disse o CEO da Virtuoso Matthew Upchurch, em comunicado.
Bruno Vilaça se diz orgulhoso. "Menos de 1% das agências são aceitas como membro Virtuoso. E essa rede de especialistas em viagens de luxo alavanca vendas anuais de  US$26,4 bilhões", diz Bruno, que tem entre seus clientes os atores Paulo Gustavo e Bruna Marquezini.

TARDE FASHION

Ana Luiza Azevedo e Carol Neves: em lançamento de óculos de sol e joias para o verão 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli
Andréia Lopes e Ana Claudia Cardozo: em tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVA DIRETORIA

A médica pneumologista Jéssica Polese é a nova presidente da Associação Brasileira do Sono regional Espírito Santo. A posse da gestão 2020/2022 aconteceu durante o Congresso Brasileiro do Sono 2019, em Foz do Iguaçu. Completam a nova diretoria a vice-presidente Laís Fardim e o secretário Rowdley Rossi.

DESTAQUE ENTRE AS PICAPES

Apolo Rizk comemora: o  Ford Ranger foi o grande destaque do segmento de picapes em 2019, vencendo os mais importantes prêmios e comparativos da indústria. Os votos foram realizados por especialistas e pelo público e a picape arrebatou 10 prêmios na sua categoria.

COQUETEL DE NATAL

Beatriz Oliveira Santos e Rita Rocio Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli
Nelma Freire e Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Carolina Amorim e Daniela Ribeiro recebem na  sexta (20), para happy hour de inauguração da primeira franquia da Fast Escova no Espírito Santo. O salão especializado em escovaria e também penteados com tranças abre as portas na movimentada Avenida Champagnat, na Praia da Costa, Vila Velha, em um local com mais de 100 m2, com espaço para escova, maquiagem e tratamentos capilares, além de um charmoso café interno com mesinhas e muitas delícias que funcionará no mesmo horário do salão, sempre de segunda a sábado.

QUERIDAS DE RR

Regina Magalhães, Dóris Ferreira, Ivelize Arpini, Odely Fontana Pinto e Penha Lima Corrêa: confraternização de final de ano Crédito: Monica Zorzanelli

PARABÉNS PRA VOCÊS!

Ariane Perovano e Juliana Barbarioli: comemoração do aniversário em dose dupla. Crédito: Daniel Trezena

Veja Também

Confira os drinques da moda para o verão 2020

Confira destinos bonitos e baratos para celebrar o réveillon

Rede Gazeta terá camarote bombado no Carnaval de Vitória 2020

MEDIAÇÃO DIGITAL

Mazinho dos Anjos, Anselmo Laranja e Sandro Parrini: apresentação da plataforma Mediação Digital, ferramenta que possibilita aos contribuintes que estão na dívida ativa uma forma de negociar seus débitos sem passar por uma cobrança judicial. Crédito: DIVULGAÇÃO

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados