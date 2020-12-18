Agência de viagens de Vitória está entre as melhores do mundo

Bruno Vilaça Crédito: Divulgação

A agência Superviagem, do capixaba Bruno Vilaça, acaba de integrar a renomada rede de agências de viagens de luxo Virtuoso, composta pelas melhores agências de viagens de lazer de luxo do mundo, apenas mediante convite. Além do Brasil, há membros em toda a América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, Africa e Oriente Médio. O anúncio foi formalizado no início do mês no International Luxury Travel Market (ILTM), em Cannes, na França, o maior evento global de turismo de luxo.

Virtuoso é a mais importante rede de agências de viagem do mundo. As agências estão conectadas a mais de 1.800 dos mais renomados fornecedores globais, nos quais é possível oferecer benefícios exclusivos como: upgrades, ofertas especiais, mimos complementares, acesso privilegiado e experiencias únicas.

Em todo o Brasil são apenas pouco mais de 30 agências afiliadas, nomes como Teresa Perez, Queensberry, Primetour, Agaxtur e Latitudes. No exterior se destacam gigantes americanas como Protravel, Ovation, SmartFlyer e Valerie Wilson. "A Superviagem tem apresentado crescimento constante, chamando atenção do mercado brasileiro nos últimos anos. Seus proprietários são jovens empresários com uma ampla visão de mercado, atendendo os viajantes mais exigentes não apenas do Espírito Santo, mas também do Rio de Janeiro e outros estados do país", disse o CEO da Virtuoso Matthew Upchurch, em comunicado.

Bruno Vilaça se diz orgulhoso. "Menos de 1% das agências são aceitas como membro Virtuoso. E essa rede de especialistas em viagens de luxo alavanca vendas anuais de US$26,4 bilhões", diz Bruno, que tem entre seus clientes os atores Paulo Gustavo e Bruna Marquezini.

TARDE FASHION

Ana Luiza Azevedo e Carol Neves: em lançamento de óculos de sol e joias para o verão 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli

Andréia Lopes e Ana Claudia Cardozo: em tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVA DIRETORIA

A médica pneumologista Jéssica Polese é a nova presidente da Associação Brasileira do Sono regional Espírito Santo. A posse da gestão 2020/2022 aconteceu durante o Congresso Brasileiro do Sono 2019, em Foz do Iguaçu. Completam a nova diretoria a vice-presidente Laís Fardim e o secretário Rowdley Rossi.

DESTAQUE ENTRE AS PICAPES

Apolo Rizk comemora: o Ford Ranger foi o grande destaque do segmento de picapes em 2019, vencendo os mais importantes prêmios e comparativos da indústria. Os votos foram realizados por especialistas e pelo público e a picape arrebatou 10 prêmios na sua categoria.

COQUETEL DE NATAL

Beatriz Oliveira Santos e Rita Rocio Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

Nelma Freire e Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Carolina Amorim e Daniela Ribeiro recebem na sexta (20), para happy hour de inauguração da primeira franquia da Fast Escova no Espírito Santo. O salão especializado em escovaria e também penteados com tranças abre as portas na movimentada Avenida Champagnat, na Praia da Costa, Vila Velha, em um local com mais de 100 m2, com espaço para escova, maquiagem e tratamentos capilares, além de um charmoso café interno com mesinhas e muitas delícias que funcionará no mesmo horário do salão, sempre de segunda a sábado.

QUERIDAS DE RR

Regina Magalhães, Dóris Ferreira, Ivelize Arpini, Odely Fontana Pinto e Penha Lima Corrêa: confraternização de final de ano Crédito: Monica Zorzanelli

PARABÉNS PRA VOCÊS!

Ariane Perovano e Juliana Barbarioli: comemoração do aniversário em dose dupla. Crédito: Daniel Trezena

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