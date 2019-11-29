Afastamento de policiais envolvidos em confusão é justo? Leitores opinam

Confusão em Vitória envolvendo policiais civis Crédito: Reprodução

No início da gravação, que viralizou nas redes sociais, uma policial grita para o funcionário dos Correios: "Você cala a sua boca e espera!". Em seguida, outro policial vai na direção dele, também ordenando que ele fique quieto, e começa a segurar o braço e o ombro do trabalhador.

Os investigadores Mitri Guedes Paranhos e Luciana Maria de Souza ficarão afastados de suas funções durante a apuração da conduta deles pela Corregedoria da PC, para evitar qualquer interferência na elucidação de fatos. "Foi instaurada uma investigação sumária e, tão logo ela for concluída, os policiais poderão voltar a seus postos de trabalho. A investigação sumária tem por finalidade apurar todos os fatos, motivação e tudo que aconteceu naquele momento. E se for o caso, vai embasar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)", disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

O afastamento repercutiu bastante entre os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Quem trabalha armado deve ter controle emocional. Independentemente de o rapaz do Correios ter tentado passar pela manifestação, eles deveriam ter mantido a calma. Quando colocaram a mão e ameaçaram, perderam a razão. Eu os afastaria sem remuneração, pois quando mexe no bolso as pessoas sentem o peso das suas ações. (Patrick S. Barcelos)

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Imagina esses policiais civis na rua! Imagina te atendendo na delegacia? (Enoc Heringer Moreira)

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Se for educado com os policiais, duvido muito eles se exaltarem. O carteiro deve ter aborrecido muito eles. É uma pena começar a filmagem tardiamente! (Sana Souza)

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Não precisa ver o início do vídeo para se perceber a falta de profissionalismo desses - me sinto envergonhado de dizer - policiais. Esses figurões aí não representam a polícia. Se realmente houver justiça, deveriam ser exonerados. (Alberto Otrebla)

Nada justifica a atitude desses policiais, fato. Errou em afastar. Tem que expulsar. (Oseas Gomes)

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Nada justifica agressão. (Samuel Lúcio dos Reis)

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O fato ocorreu segunda-feira (26), está sendo apurado. Foi noticiado todos os dias. O que me parece é que vocês estão tentando execrar os policiais, jogar a população contra todos os policiais civis do ES. (Gabriel Alipio)

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Não! Somente os policiais que agem com truculência e em manifesto abuso de poder merecem a execração! Os policiais civis que agem dentro dos parâmetros da ética profissional merecem todo nosso respeito! (Vitor Bastos)

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Na minha família tem três policiais civis, todos contra a atitude desses dois! Aliás, tem muito mais policiais ruins assim que queimam a corporação e os bons policiais! (Kleyton BL)

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Olha, defendo polícia até debaixo d’água! Mas policial que usa do posto para se fazer de grandão tem que ser punido sim! Já deveriam ter sido expulsos, para servir de exemplo! O carteiro estava trabalhando e os dois vieram cheios de dedos pra ele. (Antonio Luiz Dal Forno)

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Deveriam não só ser afastados, mas não receber o salário, porque assim atá papai quer, em casa e recebendo é muito bom. (Andreia Pagung)

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Estavam tão estressados. Meu Deus, nao sei como não sacaram a arma. Vamos esperar para ver o que aconteceu. (Maria A. Wellington)

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Imagine se fosse uma briga de trânsito ou algo do tipo. E se tivessem armados? Estão muito estressados, vão para casa refletir um pouco. (Jones Matos)

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Mas para entrar na PC não é exigido exame psicológico? Esses aí perderam totalmente a linha. (Gel Lima)

Acho que um pedido de desculpas de ambas as partes está valendo, seguido de uma advertência verbal. Essa é minha opinião. (Egmar Gomes)

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Tem sempre alguém que acha que eles estão certos. Os caras são abusados mesmo, acham que só por estarem armados podem oprimir. Fica fácil pegar um cidadão desarmado e mandar calar a boca. (Rodrigo Fernandes)

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