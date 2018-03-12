Aeroporto de Vitória: uma questão de honra

Vem saindo na imprensa que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai ser candidato à presidente da República, contrapondo-se à candidatura de Michel Temer. Será que estão combinando com o eleitorado ou “confiando” na apuração?

Desde criancinha, não acredito em coisas extraterrenas e, há muito tempo, na classe política.

O deputado declarou que só retiraria o nome de Eurico de Aguiar Salles do seu projeto se eu estivesse de acordo

Vou fazer um favor a mim mesmo. Há algum tempo, pedi ao deputado federal Marcos Vicente que ele, como bom capixaba, desse o nome de Aeroporto Eurico de Aguiar Salles ao nosso Aeroporto Das Goiabeiras. De posse da biografia de Eurico de Aguiar Salles, mandada a mim pelo filho Augusto, escrevi o que pude e entreguei ao deputado, que transformou o pedido em lei.

No meio do caminho, apareceu Renato Casagrande pedindo a Marcos Vicente que trocasse para Augusto Ruschi o nome do aeroporto.

Ao pedido de Casagrande perguntei-lhe: “Você conhece a biografia do senhor Augusto Ruschi?”. O senador foi correto: “Não, não conheço, estou apenas atendendo ao pedido de um amigo”. Pois, então, vou lhe dar a “biografia” do senhor Ruschi, escrita pelo seu irmão, doutor Alexandre Ruschi. Compare-a com a do senhor Eurico de Aguiar Salles, e veja se o apelo do “seu amigo” é justo. O então senador Casagrande votou pela troca do nome do aeroporto, que está prestes a ser reinaugurado, após anos de promessas.

Outro dia, disse a Marcos Vicente que, desiludido de políticos, não votaria mais em candidato que estava no poder. Votaria pela mudança total. Ele não me disse nada, não me cobrou nada, mas senti que ele não gostou de eu ter me expressado assim. É que, de tão indignado com o que vejo, com o que acontece no Brasil, acabei desabafando com o deputado, que fez uma justa homenagem a um dos homens públicos e juristas mais sérios de nosso Estado, dando ao aeroporto o nome e Eurico de Aguiar Salles.