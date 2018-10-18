Aeroporto de Vitória ainda não decolou

Patinador passa na calçada; ao fundo, pontos de escuridão na ciclovia Crédito: Ricardo Medeiros

É o caso da iluminação insuficiente no acesso ao terminal, que vem fazendo crescer a sensação de insegurança de quem transita pela região. Com quase sete meses de funcionamento, o novo Aeroporto de Vitória ainda não conseguiu atingir a plenitude que a população espera. É inconcebível, mas a obra que se arrastou por 16 anos ainda encontra obstáculos indiretos que, pela demora para serem superados, chegam a parecer intransponíveis, quando não deveriam ser., que vem fazendo crescer a sensação de insegurança de quem transita pela região.

As pendências imediatamente começaram a aparecer assim que foi inaugurado. De antemão, houve uma demora de semanas para a reorganização do trânsito na Adalberto Simão Nader, com remodelações essenciais para garantir o fluxo deixadas para a última hora. O atraso foi inevitável, como se as mudanças no tráfego não fizessem parte do pacote da infraestrutura necessária para o funcionamento do aeroporto. Faltou sincronia da administração municipal com o cronograma das obras do governo federal. E nem dá para reclamar que foi surpreendida, pois além de a obra ter se arrastado por bem mais de uma década, houve plena divulgação de quando o terminal finalmente seria entregue.

O caso é que, agora, ninguém se responsabiliza pela má iluminação do entorno do aeroporto: a Prefeitura de Vitória informa que cabe à Infraero a iluminação pública na área, que é propriedade da estatal, enquanto o órgão se justifica com a existência de um acordo de cooperação técnica, ainda em tramitação entre as partes, para regular a questão. É um impasse que não pode existir: enquanto batem cabeça, deixam a população no escuro, metafórica e literalmente.