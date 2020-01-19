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Cinema

"Adoráveis Mulheres" critica o patriarcado com força e ternura

Filme mostra como quatro irmãs lidam com a opressão imposta pelo domínio masculino no presente e no futuro

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

19 jan 2020 às 04:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Cena de "Adoráveis Mulheres" Crédito: Filme Adoráveis Mulheres/ Divulgação
Cento e cinquenta anos e um mundo de transformações separam o livro “As Mulherzinhas”, de Louisa May Alcott, do filme “Adoráveis Mulheres”, de Greta Gerwig.
Mas Alcott plantou uma sementinha de subversão que Gerwig soube revigorar com um misto de força e fofura no filme atualmente em cartaz nos cinemas capixabas.
Em 1868, quando o romance sobre as irmãs March chegou ao público, ideias como equidade, sororidade e empoderamento nem sonhavam aparecer. O feminismo tampouco existia formalmente - as expressões feminismo e feminista surgiram em 1872 e passaram a figurar no dicionário em 1895.

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Também é provável que quase ninguém imaginasse que um dia haveria tanto a dizer (e a fazer) a respeito de temas como a igualdade, o poder das mulheres, solidariedade entre nós e o assédio.
A independência da protagonista Jo March — dona de um temperamento forte, ela sonhava ser escritora e recusava o casamento — era incomum, quase inaceitável, nos anos 1800. No filme, como no livro, ela, a mãe e as três irmãs enfrentam com ingenuidade, otimismo e afeto a penúria doméstica e a ausência do pai, combatente na Guerra Civil.
A história foi escrita à imagem e semelhança de sua autora, segunda das quatro filhas de uma família de poucas posses, mas muitos atributos intelectuais. Seu pai era um educador, filósofo, abolicionista e defensor dos direitos das mulheres que manteve estreita amizade com pensadores como Henry Thoreau, autor do manifesto "A Desobediência Civil", uma defesa da rebeldia individual como oposição legítima ao Estado.

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Louisa tornou-se ela também abolicionista e inconformista e, ciente do jeito aéreo do pai, tratou de assumir algumas responsabilidades materiais da família, dando aulas e vendendo histórias açucaradas para os jornais da região.
A versão construída por Greta Gerwig mantém a insubmissão e o inconformismo de Jo March. Seu contraponto é a irmã do meio, uma jovem resignada diante da força do patriarcado.
Para Amy March, só havia um meio de sobrevivência para uma mulher sem condições de obter os próprios recursos: fisgar um marido rico. Ao contrário de Jo, Amy via o casamento como um negócio, determinado pelos interesses do homem e, principalmente, por suas posses.
No final das contas, "Adoráveis Mulheres" é um filme sobre a forma como cada uma das irmãs March lida com a opressão imposta pelo domínio masculino nas escolhas e nas possibilidades, no presente e no futuro.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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