Adam Sandler injustiçado? Confira surpresas e ignorados do Oscar

Crédito: Netflix/Divulgação

A maior parte das análises brasileiras acerca dos indicados ao Oscar 2020 chama a atenção para duas coisas: “ Coringa ”, com 11 indicações, e o brasileiro “ Democracia em Vertigem ”, indicado a Melhor Documentário. Esses textos, porém, não tocam em outro problema que volta a aparecer em Hollywood, a falta de representatividade.

No embalo do hype, os votantes inexplicavelmente preferiram indicar “Coringa” por seus dois pontos mais fracos: o roteiro sustentado em coincidências, refém do universo do Batman do qual o filme sempre tentou se afastar e temporalmente deslocado (um vídeo viralizado no início da década de 1980?), e a direção de Todd Phillips, que pouco faz além de emular Martin Scorsese nos passeios pela cidade e no programa de TV.

Surpresas e ignorados

As indicações ao coreano “ Parasita ”, de Joon-ho Bong, podem surpreender quem não acompanha o cenário, mas o filme chega como um dos favoritos ao prêmio de Melhor Direção e até ao prêmio principal, além de ser escolha certa a Melhor Filme Internacional. Já ouviu falar sobre a popularização do cinema coreano e como ela está diretamente ligada à ascensão do K-pop? Vale a pena ler sobre.

Ford vs. Ferrari Crédito: Divulgação

Outro filme que pode ser uma surpresa é “Ford v. Ferrari”, de James Mangold. Baseado em fatos, o drama de corrida é Hollywood na essência e traz uma história americana clássica, o que deve ter contado a seu favor. Ser um bom filme provavelmente ajudou muito também.

A ausência de “ Frozen 2 ” entre os indicados causa espanto. A animação de maior bilheteria da história perdeu a vaga para o natalino “Klaus” e o bom “Perdi Meu Corpo”, ambos da Netflix. Não foi um ano especialmente bom para as animações, mas "Toy Story 4" ainda chega como favorito.

Sumariamente ignorados foram o já citado “As Golpistas”, que esperava uma indicação a Jennifer Lopez, o maravilhoso “A Despedida”, de Lulu Wang, e “Joias Brutas”, filme dos irmãos Safdie com Adam Sandler. Sim, nunca pensei que falaria algo do tipo, mas Adam Sandler foi injustamente ignorado pela academia. A notícia boa é que o filme chega no final do mês à Netflix.

Jennifer Lopez e Constance Wu em "As Golpistas" Crédito: Barbara Nitke

A Academia também não se mostou muito animada com o novo terror produzido por lá. “ O Farol ” conseguiu uma indicação merecida em Melhor Fotografia, mas foi sumariamente e injustamente ignorado nas categorias de atuação - tanto Willem Dafoe quanto Robert Pattinson mereciam estar entre os indicados. Quem ficou totalmente de fora foi “Nós”, de Jordan Peele; tudo bem que o filme dividiu opiniões, mas a atuação de Lupita Nyong’o é incrível.

Também há de se notar a ausência de “Rocketman” em categorias como Maquiagem & Cabelo e Figurino. Para quem vive dizendo que o Globo de Ouro é um termômetro para o Oscar, a não indicação de Taron Egerton também é sentida. O ator ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia ou Musica, mas não conseguiu ser indicado ao Oscar. A biografia fantasiosa de Elton John ficou com a indicação a Melhor Canção, categoria na qual é favorito.

Para fechar, quem esperava ver a Marvel finalmente coroada com o fim de sua saga “ Vingadores ”, caiu do cavalo com a indicação única: Melhor Efeitos Visuais.