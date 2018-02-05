A violência não desfilou no carnaval do Sambão do Povo

Desfile no Sambão do Povo: tranquilidade e clima de paz no entorno da passarela do samba. Crédito: Secundo Rezende

A tradição dos últimos anos foi mantida: nas duas noites de desfile no Sambão do Povo foram registradas apenas sete ocorrências policiais na região. E todas consideradas muito simples: foram duas brigas, um furto em estabelecimento comercial, dois pequenos acidentes de trânsito e duas abordagens a donos de carros com som alto.

SAMBINHA NO SAMBÃO

No Sambão desfilaram 370 crianças no fim de semana, segundo o Conselho Tutelar de Vitória. Das 18 escolas, quatro foram notificadas por apresentar algum tipo de irregularidade (escola que não comunicou que haveria criança, menor sem identificação ou sem autorização dos pais).

LIXO É LUXO

Foram coletados 1.100 kg de material reciclável nos dois dias no Sambão do Povo. Só de latinhas de alumínio foram 900 kg, que depois de vendidas proporcionarão cerca de R$ 3,9 mil de arrecadação para duas associações de catadores de Vitória e uma da Serra.

A NATUREZA AGRADECE

Um volume grande de embalagens plásticas de latinhas também foi retirado de circulação. Boa parte desse material era jogado na Baía de Vitória, o que acabava matando tartarugas e peixes.

NO NINHO VERDE

O presidente da Câmara de Vereadores de Cariacica, César Lucas (PV), convidou ontem Luiz Paulo Vellozo Lucas a entrar no partido e se candidatar a deputado federal. O tucano disse que vai pensar na proposta.

ISTO É BRASIL

O movimento na Terceira Ponte aumentou, os engarrafamentos voltaram. O ano começou. Mas vai parar outra vez na semana que vem porque ninguém é de ferro.

AJUDEM O PADRE

Do padre Renato Paganini, de Goiabeiras: “Gente, estão jogando as fantasias dos desfiles das escolas de samba de Vitória no lixo. Se quiserem me dar os estandartes de São Benedito e Nossa Senhora da Penha, quero todos!”

FILOSOFIA DO DIREITO

As críticas à concessão, sem critério, do auxílio-moradia não têm como objetivo “desmoralizar” o Judiciário nem as demais instituições. Imoral é o benefício ser dado a quem não precisa dele. Simples assim.

CARNAVAL DO CÃO

Uma padaria pet em Vila Velha anuncia que vai promover um carnaval para os cachorrinhos, com direito até a cerveja (de cão, é claro). O nome da festa é “CarnavAU-AUAU”.

GOLAÇO

O ex-técnico da seleção brasileira de futebol de areia Índio deu um show de alegria na Nova Império.

ELES MERECEM!

No domingo, a foto principal da coluna foi a de um cachorrinho que apareceu na noite de sexta na abertura do carnaval. No sábado, a coluna constatou que vários desses bichinhos moram sob as arquibancadas do Sambão. São tratados por benfeitores.

PRAIAS LOTADAS

A Secretaria Estadual de Turismo estima que 1,8 milhão de turistas circularam pelas praias do ES em janeiro. A grande maioria são os próprios capixabas (68%), vindo a seguir mineiros (18%) e fluminenses (11%).

O GASTO

Ainda segundo a Setur, o tempo médio de estadia do turista ficou em quatro dias e meio. O gasto médio é de R$ 55 por dia, valor considerado baixo pela secretaria.

CENTRO DA FOLIA

O Centro de Vitória volta a reinar na folia, como nos bons e velhos tempos. Pelo menos 11 deles vão arrastar os foliões de amanhã até o dia 17 de fevereiro.

PAZ NA FESTA

E uma característica comum desses blocos: marchinhas históricas do carnaval brasileiro, fantasias simples e irreverentes e muitas famílias brincando. Em clima de paz e harmonia.

ESTAMOS DE OLHO

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PMDB), disse que não vai tolerar o uso da estrutura administrativa da Casa para fins eleitorais e nem os veículos de comunicação institucionais como plataforma de campanha.

SUCESSO

Nos dois dias de desfile no Sambão, cerca de 700 pessoas passaram pelo camarote da Rede Gazeta, que tinha 252 m2.

ALÔ, PT!