"A tarifa eles lembram de aumentar", reclama leitor sobre Transcol

Armadura metálica em estado avançado de corrosão exposta no Terminal do Ibes, em Vila Velha Crédito: Laudo do Crea-ES

Uma vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) nos 10 terminais do Transcol da Grande Vitória revelou problemas estruturais, que vão de trincas em vigas de sustentação até baratas em caixa-d'água.Em laudo obtido com exclusividade pela equipe do Bom Dia ES, da TV GAZETA, o órgão apontou que a situação é “preocupante”.

Na página oficial do Gazeta Online no Facebook, leitores criticaram a precariedade dos terminais e cobraram providências do governo estadual. "O aumento da passagem está em dia, né? Isso eles não esquecem nunca de verificar", comentou Leo Elikolani.

Confira mais comentários:



Enquanto não cair algo na cabeça de alguém, não se toma providência. Infelizmente sempre esperam a tragédia acontecer. (Fernanda Simões)



Toda cidade tem seus problemas sociais... mas é preciso tratar com mais carinho e respeito as pessoas. O dinheiro publico é para isso, mas, infelizmente, os políticos têm saída para tudo. Só fala que não tem verbas. (Marcos Loures)



O que o povo que depende do ônibus se pergunta é o que é feito com tanto dinheiro que é recebido todos os dias da passagem. A tarifa eles lembram de aumentar, mas melhoria para a população, nada. Cadê a manutenção? (Isabel Cristina)



Não adianta a população sentir medo se ela deve continuar fazendo esse percurso. Quem deveria temer as tragédias são os órgãos responsáveis pelo patrimônio. Quanto à população, permanece a insegurança e a certeza que qualquer 100 mil de indenização serve para enganar a população. Vamos às providências, porque ruins todos nós sabemos que os terminais estão. (Cida Lobato Nunes)



Vamos esperar mais uma tragédia, depois a gente toma uma providência. Quem deixa isso acontecer não anda de ônibus. (Eder Corrêa)



São os terminais do Transcol, Segunda Ponte, represas de água... Estamos perdidos com tanta irresponsabilidade. Isso em todo Brasil. (Waldenor Santos)



Só não sabe disso, não sente o mau cheiro desses lugares e não vê tudo abandonado as pessoas que têm o privilégio de não depender do Sistema Transcol. (Rosi Perovano)



Esse terminal de Laranjeiras por exemplo, é tão relaxado e sujo q parece mais uma construção abandonada. E a muito tempo está assim. (Pedro Monteiro Filho)