A importância da reciclagem de águas servidas

Esgoto sendo lançado na Baía de Vitória, no bairro Ilha de Santa Maria Crédito: Vitor Jubini - 15/05/2017

O Brasil tem a quinta maior dimensão territorial do mundo e vem passando nos últimos anos por uma crise hídrica que deve permanecer por mais anos. Com um grande contraste de disponibilidade hídrica no seu território, o país vem, a cada ano, mostrando a necessidade de buscar caminhos de aproveitamento da água servida, como na irrigação e no reúso nos processos industriais e nas cidades.

Esgoto sanitário é o termo usado para as águas que, após a utilização humana, apresentam as suas características naturais alteradas. O esgoto contém basicamente matéria orgânica e mineral, assim como alta quantidade de bactérias e outros organismos patogênicos e não patogênicos.

Conforme o uso da água - seja comercial, industrial ou doméstico -, elas apresentarão características diferentes e são denominadas de águas servidas ou residuais. A devolução do esgoto ao meio ambiente deverá prever, se necessário, o tratamento de águas servidas, seguida do lançamento adequado no corpo receptor, que pode ser um rio, um lago ou o mar. É recomendado recolher todas as águas residuais produzidas e transportá-las até a Estação de Tratamento de Águas Servidas.

No Brasil, o lançamento indiscriminado de esgotos domésticos pode causar doenças, como cólera, difteria, tifo, hepatite e muitas outras. A solução para a redução de doenças é um sistema adequado de saneamento básico, que pode ou não incluir uma Estação de Tratamento de Águas Residuais.

Cada vez mais tem surgido estudos para o desenvolvimento de Estações de Tratamento para reúso das águas provenientes das Estações de Tratamento de Esgoto, com diversas utilidades, como na irrigação em projetos da agricultura, nos jardins das cidades e na limpeza de pisos industriais.

As Estações Compactas de reúso das águas servidas estão promovendo cada vez mais estações que requerem pouco espaço e baixo custo de instalação, associado ao reduzido consumo de energia.

O mercado de aplicação do reúso das águas servidas cresce cada vez mais, sendo aplicado em edifícios comerciais e condomínios residências, na jardinagem, na limpeza em geral, em indústrias e também na limpeza pública. Essa é uma necessidade diante da crise hídrica que contrasta com um país que sempre foi rico em mananciais.

*O autor é empreendedor