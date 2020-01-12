  • Início
  • A Guerra de Bolsonaro contra a Raça em Extinção
Cordel Político

A Guerra de Bolsonaro contra a Raça em Extinção

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 04:00

12 jan 2020 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

A arma de fogo versus a caneta Crédito: Amarildo

Sonho de todo candidato a tirano,
Desde a sua criação, na Renascença:
Vão-se as décadas, passam-se os anos
Buscam, em vão, acabar com a imprensa
Um expoente no tocante a isso aí
Vem a ser nosso presidente, o Jair
Da nossa morte decretou ele a sentença

Adoraria reimprimir a censura
Lidar com uma imprensa que ao poder se curva
(Reeditando os tempos da ditadura)
A seu governo cairia qual uma luva
Isso é propaganda, não é jornalismo
Mas ele bem queria, em seu revisionismo,
Regredir ao regime do qual é viúva

Notícia boa é apenas a que agrada
Se desagrada é, para ele, fake news
Quem ousa publicar informação checada
Mas ruim pra ele, está contra o Brasil!
Seu sonho é controlar a mídia nacional
Pra só valer uma versão: a oficial
Uma imprensa chapa branca e servil

Tem culpa a imprensa, eu pergunto, por exemplo,
Se noticia as “travessuras” dos meninos?
Tem alguma culpa o jornalista se, atento,
Não fecha os olhos para os seus desatinos?
Pro presidente, informar bem é pecado
Por isso, em sua mente, já está decretado:
A extinção é, para nós, certo destino

Disse o nosso presidente inculto
Que pretende vincular-nos ao Ibama
“Espécie em extinção”, foi seu insulto
O nosso fim agora ele proclama
Quanto a isso o Jair, contudo,
Assim como em tantos assuntos,
Também grosseiramente se engana

Pois eu digo-lhe que nós, os jornalistas
Não vamos tão cedo sair de moda
Espécie que alguns preferem extinta
Porque aos poderosos incomoda
Talvez porque “tem muita coisa escrita”
Talvez porque nas trevas luz coloca
Enquanto pulsar na caneta a tinta
Enquanto no papel correr a pena
Seguiremos por aqui, senhor Jair
Questionando e colocando o pé na porta
A propósito, ler jornal não envenena
Ler jornal, singelamente, te informa

(Mas talvez seja esse mesmo o "problema…")

Todo domingo, você encontra aqui um novo Cordel Político (com retorno no início de fevereiro, devido às férias do colunista).

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

