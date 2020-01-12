A Guerra de Bolsonaro contra a Raça em Extinção

Sonho de todo candidato a tirano, Desde a sua criação, na Renascença: Vão-se as décadas, passam-se os anos Buscam, em vão, acabar com a imprensa Um expoente no tocante a isso aí Vem a ser nosso presidente, o Jair Da nossa morte decretou ele a sentença
Adoraria reimprimir a censura Lidar com uma imprensa que ao poder se curva (Reeditando os tempos da ditadura) A seu governo cairia qual uma luva Isso é propaganda, não é jornalismo Mas ele bem queria, em seu revisionismo, Regredir ao regime do qual é viúva
Notícia boa é apenas a que agrada Se desagrada é, para ele, fake news Quem ousa publicar informação checada Mas ruim pra ele, está contra o Brasil! Seu sonho é controlar a mídia nacional Pra só valer uma versão: a oficial Uma imprensa chapa branca e servil
Tem culpa a imprensa, eu pergunto, por exemplo, Se noticia as “travessuras” dos meninos? Tem alguma culpa o jornalista se, atento, Não fecha os olhos para os seus desatinos? Pro presidente, informar bem é pecado Por isso, em sua mente, já está decretado: A extinção é, para nós, certo destino
Disse o nosso presidente inculto Que pretende vincular-nos ao Ibama “Espécie em extinção”, foi seu insulto O nosso fim agora ele proclama Quanto a isso o Jair, contudo, Assim como em tantos assuntos, Também grosseiramente se engana
Pois eu digo-lhe que nós, os jornalistas Não vamos tão cedo sair de moda Espécie que alguns preferem extinta Porque aos poderosos incomoda Talvez porque “tem muita coisa escrita” Talvez porque nas trevas luz coloca Enquanto pulsar na caneta a tinta Enquanto no papel correr a pena Seguiremos por aqui, senhor Jair Questionando e colocando o pé na porta A propósito, ler jornal não envenena Ler jornal, singelamente, te informa
(Mas talvez seja esse mesmo o "problema…")
