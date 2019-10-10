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Teatro

"A Golondrina" em cartaz de quinta a sábado (17 a 19/10) em Vitória

Inspirada no ataque homofóbico que aconteceu na Bar Pulse em Orlando, "A Golondrina" faz temporada no Centro Cultural Sesc Glória

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 16:01

Publicado em 

10 out 2019 às 16:01
A Golondrina Crédito: Odilon Wagner
A Golondrina (A Andorinha em espanhol) mostra o encontro de Ramón (Luciano Andrey), sobrevivente de um ataque praticado por homofóbicos em uma bar, com Amélia (Tania Bondezan), uma professora de canto, que também tem sua história ligada a esse trágico evento. Os personagens vão revelando detalhes de seus passados que se entrelaçam como num quebra-cabeças. Uma história recheada de emoção, extremamente comovente e inspiradora, tendo inclusive indicação de melhor atriz (Tania Bondezan) para o Prêmio Shell 2019, o mais importante do teatro brasileiro. A Golondrina nos faz seres humanos melhores.

Quando?

Do dia 17 ao dia 19 de outubro de 2019, de quinta a sábado, sempre às 20h.

Onde?

Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Quanto?

Balcão: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira); Mezanino ou plateia: R$ 40 (meia); R$ 80. Ingressos à venda no link.

Informações:

(27) 3232-4750.

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