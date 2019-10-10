"A Golondrina" em cartaz de quinta a sábado (17 a 19/10) em Vitória

A Golondrina (A Andorinha em espanhol) mostra o encontro de Ramón (Luciano Andrey), sobrevivente de um ataque praticado por homofóbicos em uma bar, com Amélia (Tania Bondezan), uma professora de canto, que também tem sua história ligada a esse trágico evento. Os personagens vão revelando detalhes de seus passados que se entrelaçam como num quebra-cabeças. Uma história recheada de emoção, extremamente comovente e inspiradora, tendo inclusive indicação de melhor atriz (Tania Bondezan) para o Prêmio Shell 2019, o mais importante do teatro brasileiro. A Golondrina nos faz seres humanos melhores.
Quando?
Do dia 17 ao dia 19 de outubro de 2019, de quinta a sábado, sempre às 20h.
Onde?
Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Quanto?
Balcão: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira); Mezanino ou plateia: R$ 40 (meia); R$ 80. Ingressos à venda no link.
Informações:
(27) 3232-4750.