"A Golondrina" em cartaz de quinta a sábado (17 a 19/10) em Vitória

A Golondrina (A Andorinha em espanhol) mostra o encontro de Ramón (Luciano Andrey), sobrevivente de um ataque praticado por homofóbicos em uma bar, com Amélia (Tania Bondezan), uma professora de canto, que também tem sua história ligada a esse trágico evento. Os personagens vão revelando detalhes de seus passados que se entrelaçam como num quebra-cabeças. Uma história recheada de emoção, extremamente comovente e inspiradora, tendo inclusive indicação de melhor atriz (Tania Bondezan) para o Prêmio Shell 2019, o mais importante do teatro brasileiro. A Golondrina nos faz seres humanos melhores.