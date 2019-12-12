"A gente queria curtir nossa onda em paz", diz mulher detida com árvore de Natal de maconha na Serra

A família detida após enfeitar um pé de maconha com pisca-pisca e bolas coloridas na manhã de quarta-feira (11) defende a liberação do uso do entorpecente, assim como acontece com as bebidas alcoólicas, negou a utilização de um presépio na decoração e está triste com a apreensão da planta cultivada há seis meses.
Uma das detidas é costureira profissional, de 35 anos. Ela, o marido, que trabalha como açougueiro, de 28 anos, e um amigo deles, um auxiliar de montagem de 31 anos, tiveram a ideia de decorar o pé de maconha enquanto fumavam o entorpecente em casa.
Após prestar depoimento na 3ª Delegacia Regional da Serra, o trio assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em Juízo.
O material apreendido será encaminhado para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal (DML) da Polícia Civil, para ser analisado e será incinerado.
Você comentou que muitas coisas publicadas desde a detenção de vocês não eram verdadeiras. O que aconteceu?
Várias coisas que saíram na mídia, como por exemplo, que a gente ia fazer um Natal diferenciado, isso nunca foi dito. A gente nunca disse isso para ninguém. Outra coisa: nunca existiu um presépio. O que a gente queria deixar, de alguma maneira, é que eles parassem de criminalizar a gente só porque a gente curte uma onda. Nós não somos criminosos, não somos bandidos, não somos pessoas desonestas. Levamos nossa vida honestamente, trabalhamos, pagamos nossas contas...
Quando decidiram decorar a planta?
Hummm (risos). Meu Deus… Você fuma maconha? Já fumou maconha? Então, a criatividade é uma coisa incrível quando você fuma maconha. 'Tô' falando sério. E aí, a gente aqui um dia, fumou um baseadinho, olhou pro pé e falou: pô, o Natal tá aí, por que a gente não enfeita a árvore? E aí a gente comprou os enfeites e enfeitou. Só isso! Simples. Outra coisa que quero deixar claro é que aqui em casa não mora criança. Moramos só nós três, pessoas adultas.
Em depoimento à polícia, vocês relataram que encontraram uma semente enquanto preparavam um cigarro de maconha. Plantaram em meio a restos de maconha e acabou germinando. Foi isso mesmo?
Nós somos usuários de maconha. Eu uso maconha há pouco mais de que um ano, e quando a gente tá usando a gente acha muita semente e joga na terra e aí nasce. Se crescer...foi a primeira vez que aconteceu, a gente nunca tinha feito isso antes, foi uma experiência, a gente tava só curtindo a árvore. A gente plantou na inocência… eu tô querendo que você entenda isso... porque nós não somos bandidos, não devemos nada pra Justiça. A gente simplesmente tinha uma árvore em casa. A gente não tinha dimensão de que a árvore ia crescer tanto, a gente imaginou que ia ser uma árvore pequena. Então ela começou a crescer, crescer...
Tiveram algum cuidado especial com a planta?
Nada. A gente deixava na varanda, de vez em quando, a gente aguava. Nós não ficávamos sempre em casa, porque trabalhávamos o dia todo.
Pensavam em fazer algo com ela, após o período Natalino?
A planta ainda não tinha florido. Era só folha. Não dá pra fazer nada com a folha. Só cheira, só perfuma. A gente não tinha plano, nem sabia se ia florir. A gente tava deixando acontecer, pra ver. Foi só uma experiência.
E como foi a repercussão após deixarem a delegacia?
Nós ficamos famosos, mas uma fama meio indesejada. Mas a gente tá se divertindo. Nossos amigos estão nos apoiando, ninguém discriminou a gente porque sabem que somos do bem, que não fazemos mal a ninguém. A gente só quer curtir a nossa onda em paz. Quando a gente saiu da delegacia, as pessoas já estavam na rua abordando e conversando. Veio muita gente falando que estava indignada com a situação, porque quem gosta e não quer contribuir com o tráfico, deveria ter o direito de plantar para o próprio consumo. Por que não? Países de primeiro mundo hoje em dia fazem isso, gente. E o Brasil está aí, atrasado como sempre.
Como vai ser o Natal agora, sem a árvore? Já decoraram outra?
(Risos) A gente não tem nenhuma árvore, de espécie nenhuma! (risos). Não tô com nenhum pensamento agora. Sei lá, vamos ver. A gente não tá conseguindo pensar muito ainda...
Qual sua opinião em relação à liberação da maconha?
Eu acho que já deveria ter sido liberada. O álcool também é uma droga e é bem mais destrutivo. Temos conhecimento disso em diversas pesquisas. Por isso, eu sou totalmente a favor da liberação e a gente aqui em casa gostaria muito de ver ela sendo liberada antes da gente morrer. Usa quem quiser.