"A gente queria curtir nossa onda em paz", diz mulher detida com árvore de Natal de maconha na Serra

Nós ficamos famosos, mas uma fama meio indesejada. Mas a gente tá se divertindo. Nossos amigos estão nos apoiando, ninguém discriminou a gente porque sabem que somos do bem, que não fazemos mal a ninguém. A gente só quer curtir a nossa onda em paz. Quando a gente saiu da delegacia, as pessoas já estavam na rua abordando e conversando. Veio muita gente falando que estava indignada com a situação, porque quem gosta e não quer contribuir com o tráfico, deveria ter o direito de plantar para o próprio consumo. Por que não? Países de primeiro mundo hoje em dia fazem isso, gente. E o Brasil está aí, atrasado como sempre.