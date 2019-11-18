A crise nacional do PT é ainda mais grave no Espírito Santo

Em 1994, Vitor Buaiz tornou-se o primeiro candidato do PT eleito governador de um Estado brasileiro; em 2018, a candidata petista ao governo, Jackeline Rocha, teve somente 7,4% dos votos

O Espírito Santo, a julgar pelos números, parece ter se consolidado como um colégio eleitoral anti-PT. É algo até admirável se levarmos em conta que estamos falando do mesmo Estado que elegeu um dos primeiros prefeitos do PT em uma capital brasileira (Vitor Buaiz, em 1988) e o primeiro governador petista em um Estado da federação (o mesmo Vitor, em 1994). Mas os números mais recentes não dão espaço a dúvida.