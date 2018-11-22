A cidade onde uma mulher não é morta há seis anos

Neste ano, o Estado tem a menor taxa de homicídios contra a mulher da sua série histórica Crédito: Divulgação

Águia Branca, no Noroeste do Estado, pode se orgulhar: é o município do Espírito Santo onde há mais tempo não é registrado um homicídio doloso contra as mulheres: o último foi em 2012. Em 2018, 47 dos 78 municípios não registraram feminicídio.

A queda

Neste ano, o Estado tem a menor taxa nesse tipo de homicídio da sua série histórica, que começou em 2001. Em 2009, essa taxa chegou a 11,05. Em 2018, está em 4,78.

Deu comichão

A Prefeitura de Vila Velha vai pagar R$ 22 mil para a banda chamada Comichão se apresentar na reinauguração do Parque Urbano de Cocal.

Oremos

Nesta terça, às 18h, padre Ayrola celebra missa pela festa da Medalha Milagrosa, no auditório da antiga Casa de Maria, no Centro de Vitória.

Oremos 2

Vence nesta sexta o prazo dado pelo DER-ES para a entrega da Rodovia Leste-Oeste.

Alguma dúvida?

Esta é de Bolsonaro: “Se eu for mal, todos no Brasil vão pagar um preço muito alto”.

Até quando?

As margens do valão da Praia da Costa, embaixo da Terceira Ponte, voltaram a ser ponto de despejo de lixo e entulho.

Em teste

Tem algo inteligente em Vitória: são os novos bueiros inteligentes, como estão sendo chamados pela prefeitura.

Na pista

O vereador Ricardo Chiabai (PPS) está se preparando para ser candidato a prefeito de Vila Velha em 2020.

Alô, Casagrande?

O senhor emprestaria seu carro a todos os membros do seu partido na Assembleia Legislativa?

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MINIENTREVISTA

“A austeridade no Estado foi necessária”

Secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal recusou convites para trabalhar em outros Estados – diz que prefere voltar à vida acadêmica. Mas o economista não descarta ajudar outras gestões: “Estou disposto”, diz o secretário que ficou vigiando a chave do cofre do Estado desde que assumiu a Sefaz em fevereiro do ano passado.

O sr. recusou convites para ser secretário no Rio e no Rio Grande do Sul. Pretende continuar na gestão pública ou voltará para a vida acadêmica?

A princípio pretendo voltar à academia. Retomar minhas atividades na Fucape, a partir de janeiro. Mas estou disposto a ajudar outras gestões passando a experiência exitosa que tivemos no governo.

O Espírito Santo está com suas contas equilibradas, mas é um dos Estados que mais cortaram investimentos nos últimos quatro anos.

Essa austeridade excessiva não prejudicou a população?

Austeridade necessária e compatível com a queda de receita. Para compensar tal queda, o governo do Estado escolheu ajustar nas despesas, sem aumentar impostos, o que prejudicaria, ainda mais, a população no cenário de crise aguda. Com isso, mantivemos pagamentos de servidores e fornecedores em dia. Nosso ajuste fiscal nos permite, hoje, fazer investimentos com recursos próprios na ordem de R$ 800 milhões para servir toda a população.

A equipe econômica de Bolsonaro tem um discurso liberal, mas o próprio presidente eleito resiste em privatizar, como é o caso da Eletrobras e da Petrobras. Quem vai prevalecer?

O que precisa prevalecer é a agenda correta. Temos uma agenda correta, independentemente das visões, que é a das reformas, a começar pela Previdenciária.

Paulo Guedes não tem experiência na área pública e parece impaciente para negociar. Esses fatores podem comprometer sua gestão no superministério da Economia?

Confio no Paulo Guedes. Ele é um economista muito bem-sucedido e que propõe um direcionamento coerente para a economia.

O sr. pensa em disputar um cargo público?