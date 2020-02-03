"A alma não envelhece", diz Jônice Tristão, em sua festa de 90 anos

Ronaldo, Patrícia, Sérgio, o aniversariante Jônice Tristão e sua Ilza: família reunida para celebrar os 90 anos Crédito: Mônica Zorzanelli

Leonardo David. Durante a homilia, o frei reverenciou o aniversariante como "grande empresário, pai, avô e amigo". Ainda na missa, JT fez questão de elogiar sua Ilza, com quem completará 66 anos de casamento em abril deste ano. "Ilza sempre foi a melhor companheira em todos os momentos da minha vida, nos felizes e nos difíceis", disse em tom apaixonado. Ao lado dos filhos Ronaldo, Sérgio e Patrícia, o aniversariante fez questão de lembrar de Ricardo, falecido há dois anos. "Ele está presente. E como ele sempre gostou de festa, essa festa é dele também", disse. "A alma não envelhece. Pena que o corpo não acompanha. Mas mesmo sem o mesmo vigor físico da juventude, eu tenho asas na mente", disse o empresário Jônice Tristão , em discurso emocionante, na festa de seus 90 anos. A celebração reuniu 300 familiares e amigos vindos de várias partes do mundo, como Nova York, Londres, Miami, Rio e São Paulo, na noite de sábado (1º ), em sua casa no condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari. A comemoração começou com uma missa de Ação de Graças, celebrada pelo Frei José Pereira, do Rio, na capela da família, e com a condução musical do maestroDurante a homilia, o frei reverenciou o aniversariante como "grande empresário, pai, avô e amigo". Ainda na missa, JT fez questão de elogiar sua Ilza, com quem completará 66 anos de casamento em abril deste ano. "Ilza sempre foi a melhor companheira em todos os momentos da minha vida, nos felizes e nos difíceis", disse em tom apaixonado. Ao lado dos filhoso aniversariante fez questão de lembrar de Ricardo, falecido há dois anos. "Ele está presente. E como ele sempre gostou de festa, essa festa é dele também", disse.

Laura Tristão e os filhos Victor, Daniel e Bianca: a bela família de Ricardo Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

Leila Tristão e as filhas Carol e Tatiana Crédito: Mônica Zorzanelli

A FESTA

Festa de aniversário de 90 anos de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

Após a missa, os convidados foram recebidos na área da casa de frente para o mar, que foi transformada em um salão de festas, com decoração exuberante do craque José Antônio Castro Bernardes, de São Paulo, e do florista André Pedrotti, a mesma dupla que decorou as Bodas de Diamante do casal, em 2014, na pousada da família, em Pedra Azul. O bufê, que mesclou frutos do mar e massas, foi assinado pela chef Claudia Moulin. A artista Ana Paula Castro encantou os convidados com o convite e com os porta-guardanapos das mesas, com as iniciais de JT. A coordenação ficou a cargo de Stella Miranda, que já assinou o cerimonial de várias festas da família.

Teto floral by José Antônio Castro Bernardes Crédito: Mônica Zorzanelli

O bar da festa Crédito: Mônica Zorzanelli

HOMENAGENS

Antes do momento do parabéns para vocês, a neta Carol, filha de Sérgio, os filhos Patricia e Ronaldo, e os netos Victor e Daniel, filhos de Ricardo (in memorian) falaram do Jônice, como pai, avó e empresário. Carol começou a série de homenagens convidando a todos para assistirem ao curta "A alma não envelhece", produzido pelo diretor criativo em Los Angeles, Douglas Menezes, marido de Carol. Patrícia escolheu falar do pai, sob a visão do pai, marido e avô amoroso. "Com você, pai, aprendemos a amar". Os filhos de Ricardo, Victor e Daniel, falaram do que aprenderam com o avô. "Com você, vô, aprendemos a gostar de tênis, de festa, boa música, boa comida e bons vinhos, e a trabalhar com negócios". Já Ronaldo, muito emocionado, falou da história de negócios da família, que começou em 1935, com a Casa Misael, fundada por José Ribeiro Tristão, pai de Jônice. E o amigo de longa data, Léo Siqueira, falou da alegria de ter Jônice como amigo. "Leal, amigo, verdadeiro. Que bom ter você como amigo, Jônice", disse doutor Léo.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Festa de aniversário de 90 anos de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

Perto de meia-noite, Jônice agradeceu os convidados, reverenciou sua família e a esposa Ilza, se emocionou ao falar da provação da perda do filho Ricardo, e dividiu com todos a sua felicidade e vontade de viver. O "parabéns pra você", ao lado do bolo, assinado pelo cake designer Júnior Vieira, foi seguido da canção "Emoções", de Roberto Carlos, e uma queima de fogos à beira-mar. Em seguida, a Bee Band, de São Paulo, e o DJ De Prá colocaram todo mundo para dançar até a madrugada. No domingo, a festa seguiu com um almoço para a família e convidados que vieram de fora do ES, ao som de Jackson Lima e banda.

O bolo de aniversário de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

CONVIDADOS

Maria Alice Lindenberg, Café Lindenberg e Giovanna Destri Crédito: Mônica Zorzanelli

Renato Sandri, Alexandre Mendonça, Marquinhos Murad e Sérgio Rogério de Castro Crédito: Mônica Zorzanelli

Luiz Paulo Vellozo Lucas e o diplomata Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington, de 1999 a 2004 Crédito: Mônica Zorzanelli

Diva e Andrea Paula Michelini Crédito: Mônica Zorzanelli

André Hees, Renata Rasseli, Jônice e Ilza Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de 90 anos de Jônice Tristão

"Eu amo o mar e o mar de Guarapari tem gosto de infância" Jônice Tristão - empresário, em sua festa de 90 anos

QUERIDOS DE RR

Maria Luiza e Aylmer Chieppe Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Pacheco e Alexandre Paulinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

Claudio Rezende e Eduarda Buaiz Crédito: Monica Zorzanelli