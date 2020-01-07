Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • 2020 é o ano dos livros, da cultura, da educação e do respeito
O que desejamos

2020 é o ano dos livros, da cultura, da educação e do respeito

Na expectativa de uma fase agradável e de sonhos concretizados, repetimos o cronista capixaba Rubem Braga: “Desejo a todos um ano novo de muitas virtudes e alguns pecados suaves e bem aproveitados”

Públicado em 

07 jan 2020 às 04:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Livros, estante e biblioteca: valorização da cultura Crédito: Pixabay
“E sonhos não envelhecem”, assim o brilhante Milton Nascimento canta e nos inspira a seguir otimistas neste novo começo. Portanto, se ainda é permitido sonhar, não desperdicemos tempo: Bem-vindo 2020, o ano dos livros em primeiro lugar, da cultura devidamente valorizada e da educação pública de qualidade para todos.
O ano dos livros, físicos ou digitais, principalmente dos produzidos no Estado. O livro será o presente mais esperado, os lançamentos contarão com enorme público e haverá recorde de vendas para editoras, livrarias, sebos e autores capixabas. Teremos, consequentemente, o ano da leitura, período em que o livro tomará horas do celular e das redes sociais, ou seja, o início do ciclo de crianças e adolescentes carregando um exemplar e das bibliotecas repletas de frequentadores.

Veja Também

Autores do ES seguem à espera de ter seus livros em bibliotecas

Influência das redes sociais seria um retrocesso para a nossa língua?

Um 2020 mais desconectado das máquinas e mais ligado às pessoas

O ano do fortalecimento da cultura local, das pequenas comunidades, distritos, municípios e das periferias das grandes cidades. Cultura negra, dos descendentes de europeus e dos índios, todas encaradas como pertencimento, a nossa raiz, algo de inestimável importância e essencial até para o desenvolvimento econômico. Que assim seja, de Pedro Canário a Laranja da Terra, de Vitória a Bom Jesus do Norte, por todos os 78 municípios do Espírito Santo.
O ano da educação pública de qualidade para todos, considerada prioridade na prática e não apenas nos discursos. De escolas estruturadas, do transporte escolar totalmente seguro e de crianças e adolescentes de fato aprendendo. Será também o ano do professor, o obstinado, o herói verdadeiro da nação, agora com emprego estável, ótimos salários e condições ideais de trabalho.

Veja Também

Faculdade de Filosofia do Estado já foi alvo de espionagem da ditadura

Lançamento coletivo de livros fortalece a cultura capixaba

Instituto que valoriza a cultura pode ser melhorado, mas nunca desprezado

Acima de tudo, que 2020 seja o ano do respeito, da moderação e da razão. De palavras gentis no mundo virtual e no dia a dia, de defesa das boas causas coletivas e não de políticos aproveitadores, fanáticos e passageiros. Enfim, um ano com menos atos ignorantes e violentos e mais amor.
Por último, na expectativa de uma fase agradável e de sonhos concretizados, repetimos o genial cronista capixaba Rubem Braga: “Desejo a todos um ano novo de muitas virtudes e alguns pecados suaves e bem aproveitados.”

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados