É a vez da criançada! Os bailinhos vão tomar conta da folia

Se até bem pouco tempo atrás a criançada não tinha vez para pular carnaval, em 2018 os pequenos terão mais opções para curtir junto com os pais. No Shopping Vitória, por exemplo, haverá o tradicional bailinho infantil nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, sempre a partir de 15h, na praça central. Tudo com direito a brincadeiras, presença de super-heróis, e também oficinas gratuitas para confeccionarem os próprios adereços carnavalescos. Uma hora depois, às 16h, também tem bloquinho de fanfarra no andar de baixo. Tudo de graça.

Já amanhã e domingo, os pequenos podem caprichar na fantasia para curtir o bailinho de carnaval do Parque da Vale, em Vitória, e a programação variada com oficinas de pintura de rosto e de confecção de máscaras, entre outras atrações. O clima carnavalesco se estende até o fim de semana seguinte, com a oficina de arte “Toca o pandeiro” e muitas brincadeiras que remetem à data. Para participar das oficinas é preciso se inscrever no telefone 3333-6200.

Desabafo

Na internet, a Rainha do Carnaval de Vitória 2018, Esther Vasconcelos, havia feito um desabafo sobre a tristeza em não desfilar no Grupo A. Tudo foi resolvido e a majestade do carnaval 2018 informa que vai ter Família Real, SIM, nos desfiles de hoje e amanhã.

Atravessou...

Teve repercussão imediata a decisão do prefeito de Colatina de cancelar o carnaval da cidade em 2018. Circula na internet até um samba-enredo em homenagem à decisão, no ritmo da canção Globeleza. “Lá vou eu, lá vou eu / Plantar grama na avenida / Tirei o carnaval do povo...”. O restante da música traz trechos impublicáveis.

Avante, São Torquato

A São Torquato, que tem cinco campeonatos no Carnaval de Vitória, será a quinta a desfilar na noite de hoje. Virá com três carros alegóricos, 1.100 componentes e 14 alas. A bateria é comandada por Mestre Genivaldo, e defendem o pavilhão vermelho e branco Vinicius Costa e Julia Mariano. O intérprete é Breno Almeida e a rainha da bateria, Brysa Souza.

Carnaval grande

O Império de Fátima, que fez sua estreia em 2016 com um desfile melhor do que escolas até do Grupo Especial (diga-se de passagem), prepara uma apresentação grandiosa. O desfile começa com o Tigre Siberiano, que sai das terras geladas e vem para o Brasil. No início desfile, a aurora boreal será representada. A ala de baianas serão as luzes que guiam o tigre, até chegar ao primeiro carro, que traz o tigre imperial, com várias mulheres como “As Concubinas do Rei Tigre”.

Encontro felino

O segundo setor do desfile do Império de Fátima entra em uma homenagem à MUG, do Grupo Especial. Neste setor, o leão sai da África e chega ao Espírito Santo, onde as duas escolas se encontram. Haverá um tripé com zebras e guardiões, os orixás africanos.

Bafômetro no desfile

No Rio, a Secretaria de Segurança Pública anunciou que motoristas de carros alegóricos devem fazer o teste do bafômetro este ano, antes de cruzarem a Sapucaí. A medida vem após os acidentes do carnaval 2017.

Bate-papo com o carnavalesco

“O enredo é, acima de tudo, homenagem aos fundadores da escola”, Jorge Caribé, Carnavalesco da Novo Império Crédito:

O entrevistado de hoje no nosso bate-papo é o carnavalesco Jorge Caribé, que assina seu terceiro carnaval na escola de samba Novo Império com um tema sobre o centenário do sindicato dos estivadores.

Como surgiu a ideia de fazer o enredo sobre o Sindiestiva?

O que me levou a fazer esse enredo foi um pedido do presidente. A Novo Império foi fundada por estivadores e quase 99% das pessoas que hoje militam na escola são filhos, netos ou têm alguma ligação direta com as pessoas da estiva. Então, antes de prestar uma homenagem ao sindicato, é acima de tudo uma homenagem aos fundadores da escola.

A Novo Império não tem um barracão próprio. No que isso pode interferir no seu projeto?

É um trabalho de passo a passo. A atual gestão pegou uma escola falida e está fazendo uma coisa de cada vez. Primeiro foi a reestruturação da quadra, que hoje é uma das melhores do carnaval capixaba. Também sanou dívidas de carnavais passados, fazendo em 2018 um carnaval “zero a zero”, só colocando a mão onde pode pagar. O próximo passo é o terreno com cobertura para fazer alegorias e fantasias. Acredito que para 2019, com a parceria com o Sindiestiva, isso vai ser uma vitória muito grande.

Há alguma parte do desfile que te chama bastante atenção?

Sou carnavalesco de temática africana. Tenho orgulho em falar isso. E a Novo Império tem um compromisso com a raça negra. Foi por esse motivo que Alessandro me contratou, para falar de enredos voltados para o negro. Esse é um deles. A maioria dos funcionários do sindicato são negros e nordestinos. Primeira coisa: temos uma bateria maravilhosa, que não perde para ninguém. Virá vestida de nordestinos alagoanos.

O que mais você pode contar?

Temos um primeiro casal com uma roupa lindíssima feita pelo ateliê do Romulo Cosmoski, uma comissão de frente maravilhosa coreografada pelo André, e, como sou de temática africana, acredito que será muito bacana o abre-alas: as embarcações chegam ao Porto de Vitória trazidas nos braços de Iemanjá.