Viúva faz dívida e perde R$ 130 mil em golpe do amor no Espírito Santo

Bem-sucedido, íntegro, bonito e em busca de um relacionamento sério. Esse é o perfil criado por criminosos para aplicar uma extorsão que tem tirado a paz – e muito dinheiro – de mulheres capixabas: o golpe do amor. Segundo a polícia, há muitos casos praticados por quadrilhas organizadas do continente africano, que criam perfis falsos em sites de relacionamentos e redes sociais.

O golpe do amor não é aplicado de um dia para outro. Os bandidos criam perfis falsos em sites de relacionamentos e redes sociais fingindo serem pessoas maravilhosas, que buscam namoro ou casamento. Após envolverem os alvos em longas conversas, que duram meses, eles ganham a confiança das vítimas aos poucos. Em média, a polícia recebe 30 casos do tipo por ano.

“Os criminosos costumam procurar mulheres de meia idade, separadas ou viúvas, que vivam em um contexto de carência afetiva. Normalmente, dizem ter uma profissão de prestígio, como engenheiro, advogado ou militar.

EMPRÉSTIMOS

Após meses envolvendo as vítimas e prometendo relacionamento sério, eles inventam alguma história para pedir dinheiro emprestado, sempre prometendo que irão devolver”, contou o delegado Breno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Uma única vítima do golpe do amor perdeu R$ 130 mil em três meses. Funcionária pública, com vida estável, viúva e com 60 anos, ela pareceu o alvo perfeito para uma quadrilha nigeriana.

Os criminosos criaram um perfil falso de um suposto engenheiro alemão que estaria trabalhando embarcado em Portugal. Após abordarem a vítima em um site de relacionamentos, as conversas via internet passaram a ser diárias.

“Eles começaram a conversar em dezembro de 2017, de forma despretensiosa. Com o tempo, o suposto engenheiro foi passando confiança e chegou a falar que casaria com a vítima. Até que um dia ele disse que o navio estava cercado por barcos de piratas. Que tinha contratado uma empresa de segurança para retirar do navio seus 180 mil libras e objetos de valor, mas que só confiava nela para enviá-los. Porém era preciso pagar uma taxa, que só poderia ser depositada do Brasil. Foi quando ele pediu R$ 16 mil emprestado, prometendo que devolveria logo. Ao ver que ela pagou, ele disse que na verdade o valor era de 16 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 65 mil”, contou Hérick Fadini, advogado da funcionária pública.

Deslumbrada com as promessas de amor e acreditando estar ajudando um namorado, a vítima precisou pedir um empréstimo para fazer o novo depósito.

HISTÓRIAS

A partir do momento que a quadrilha percebeu que ela caiu no golpe, passou a inventar histórias ainda mais absurdas. Um dos bandidos chegou a se encontrar com a funcionária pública em um hotel de Vitória para entregar o cofre prometido pelo suposto engenheiro.

“O homem parecia nigeriano. Ele estava com um cofre pesado, contendo vários papéis em branco cortados do tamanho de notas, separados em malotes. Com dificuldades na linguagem, ele disse que aquilo era dinheiro que havia passado por um processo químico para tirar a cor e não dar problemas no transporte. Para o suposto dinheiro voltar à cor normal, seria necessário pagar um novo tratamento químico e mais um empréstimo da vítima.”

Segundo Hérick, os valores pedidos eram sempre acima de R$ 5 mil. Em um único depósito ela enviou R$ 45 mil e, em três meses, a quantia já chegava a R$ 130 mil. Ao ver que a mãe estava cada vez mais endividada, a filha pressionou até que ela contasse o que estava acontecendo. Ela percebeu que tratava-se de um golpe e acionou a polícia. O caso segue sob investigação.

"ELA QUERIA VENDER O APARTAMENTO"

Traumatizada, uma funcionária pública de 60 anos sequer consegue falar sobre o golpe do amor. Ela perdeu R$ 130 mil para criminosos nigerianos e agora carrega prejuízos, não apenas financeiros, mas emocionais. O advogado dela, Hérick Fadini, contou à reportagem como foram os três meses em que a vítima foi enganada e extorquida.

Como sua cliente conheceu o criminoso?

Minha cliente é uma senhora de 60 anos, funcionária pública, com uma vida estável. E viúva. O perfil mais buscado por essas quadrilhas. Ela entrou em um site de relacionamentos, e existem quadrilhas fazendo esse golpe do amor. Ela começou a conversar com um perfil masculino em meados de dezembro do ano passado. O contato começou de forma despretensiosa e depois passaram a se falar por e-mails.

O homem se apresentou como um profissional bem sucedido. Um engenheiro alemão que trabalhava embarcado em Portugal. Eles trocaram e-mails por meses até que ela sentisse confiança. Ele prometeu que viria ao Brasil para casar com ela.

Como ele começou a pedir dinheiro?

Ele disse que o navio em que ele estava avistou embarcações piratas no entorno. Que uma empresa de segurança foi ao navio tirar pertences de valores e que ele precisava enviá-los para uma pessoa de confiança, que seria ela. Ele disse que tratava-se de um cofre com 180 mil libras e outros objetos. Ela ficou preocupada, aceitou e deu o endereço.

Depois, a suposta empresa de segurança entrou em contato com ela por e-mail, disse que o cofre tinha sido pego pela polícia federal e que era preciso pagar uma taxa para liberar. Porém, essa taxa só poderia ser paga do Brasil. Ela fez o deposito de R$ 16 mil. Quando viram que ela tinha caído, falaram não era R$ 16 mil e 16 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 65 mil. Ela pegou um empréstimo para o depósito.

Depois pediam mais?

Sim. Viram que ela caiu de primeira e foram inventando histórias diferentes para conseguir mais dinheiro.

Como descobriram que era um golpe?

A vítima chegou ao ponto de não ter mais dinheiro, tendo que pedir para à filha. Ela chegou a querer vender o apartamento. A filha se assustou e foi buscar saber. A vítima fica envergonhada, mas contou. A filha viu que tratava-se de um golpe.

Como ela está hoje?

Ficaram as dívidas e o abalo psicológico. Ela é uma pessoa instruída. Mas os bandidos trabalham com a emoção, apelam para o lado sentimental e amoroso.

HOMENS NA MIRA DE GOLPISTA CHANTAGISTA

Homens na mira de golpista chantagista Breno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), explica que apesar da maioria dos alvos serem mulheres, também há casos de homens enganados. Em uma única semana, dois homens procuraram a delegacia após serem chantageados por um perfil que usava fotos de uma mulher com o nome “Anita Santos”. Após conversarem, trocando fotos íntimas com a suposta mulher, eles começaram a ser chantageados.

“Para um, o perfil pediu R$ 5 mil. Para outro, R$ 1 mil. Eles não pagaram e procuraram a delegacia. Descobrimos que o perfil que enganou os dois foi criado por uma mesma pessoa da Costa do Marfim, na África”, lembra.

O delegado contou que além de Nigéria e Costa do Marfim, já recebeu casos de criminosos que agem a partir de outros países africanos, como Gana, além do país asiático Malásia. Para agir, eles provavelmente usam o programas de tradução, pois é possível notar a dificuldade com a língua portuguesa. Mas o erro na escrita acaba passando despercebido, já que a maioria deles finge ser europeu ou norte-americano.

“Apesar das investigações mostrarem que a maior parte desses criminosos agem do continente africano, não descartamos quadrilhas desse tipo aqui no Brasil. Como é um golpe aplicado na internet, o oportunista pode agir de qualquer lugar do mundo.”

O delegado completou que o fácil acesso à internet aumentou esse tipo de ação e os criminosos agem pela sensação de impunidade que as redes passam.

Mas, segundo ele, a polícia está empenhada em colocar fim na ideia de que a internet é uma terra sem lei. “Se em 100 tentativas, 10 vítimas caírem no golpe, para o bandido está ótimo. E partir daí vira uma bola de neve, elas são envolvidas emocionalmente e ficam nas mãos dos criminosos. Aconselhemos a nunca enviar dinheiro para desconhecidos e denunciar sempre. Só assim poderemos colocar fim na extorsão”, orientou.

PERFIL DAS VÍTIMAS

- Mulheres adultas, de meia idade

- Pessoas divorciadas ou viúvas

- Pessoas que passam boa parte do dia sozinhas, sem a presença dos filhos em casa

- Pessoas com contexto de carência ou instabilidade afetiva e hiperatividade emocional

- Normalmente, possuem um perfil mais infantil, acreditam em todos e são fáceis de serem manipuladas

- Possuem baixa autoestima, não se acham valorosas e não possuem autoconfiança

- Já sofreram muito em outros relacionamentos

PERFIL DOS ESTELIONATÁRIOS

- Homens jovens e adultos

- Muitos fazem parte de quadrilhas do continente africano

- Pessoas de pouco convívio social, muitas vezes mais reclusas

- Pessoas que passam a maior parte do tempo na internet e que trocam o dia pela noite

- Pessoas com muita lábia, eloquentes, narcisistas. Possuem características psicopatas São manipuladores e empáticos

- Criam perfis com fotos de pessoas que julgam atraentes

- Se passam por adultos militares ou com profissões de prestígio, como advogado e engenheiro

- Passam a imagem de galanteadores, falam de forma correta, fingem ser inteligentes, educados e com uma vida perfeita

- Usam fotos padrões, com corpos expostos ou ângulos que dificultem a identificação

ONDE DENUNCIAR

Vítimas devem procurar a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Endereço: Av. Marechal Campos, nº1246, Bairro Bonfim, Vitória-ES.

Telefone: (27) 3137-2607

Atendimento ao público: das 9 horas às 16 horas.

NÃO CAIA NO GOLPE

1 - Jamais envie dinheiro para estranhos, mesmo que seja alguém com quem tenha contato por meses via internet e pareça confiável.

2 - Não acreditar em promessas de pessoas que você não conhece.

3 - Desconfiar dos perfis perfeitos e investigar a vida da pessoas através das redes sociais.

4 - Ver se aquela pessoa tem algum amigo em comum, olhar a quantidade de fotos (fakes costumam ter dificuldades para manter as imagens), reparar se as fotos são do padrão fake (pessoa muito bonita, com corpos expostos em fotos onde o ângulo dificulta a identificação). Veja se o perfil possui muitos amigos e se há uma real interação com eles.

5 - Sempre solicitar imagem por vídeo e pedir para a pessoa fazer um gesto específico ao vivo. O golpista sempre terá uma desculpa para não aparecer em vídeo, assim como inventa desculpas para não se encontrar pessoalmente.

6 - Não enviar material íntimo para pessoas desconhecidas por WhatsApp, mensagens de redes sociais ou sites de relacionamentos. Caso envie, que seja para uma pessoa de extrema confiança, sem mostrar o rosto ou qualquer marca que identifique a pessoa. Ainda assim, há riscos.

7 - Em caso de vazamento das imagens íntimas, procurar a Polícia Civil imediatamente. Jamais deixar de registrar um boletim de ocorrência, pois apenas com a investigação será possível acabar com o ciclo de chantagens e com a sensação de impunidade que os autores do crime possuem.

Fonte: Polícia Civil