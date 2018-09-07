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Opinião da Gazeta

Vitorinha é gigante

No seu aniversário de 467 anos, a Capital precisa ser festejada por sua qualidade de vida, mas os desafios não podem ser ignorados

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 19:04

Públicado em 

07 set 2018 às 19:04

Colunista

Quem é de Vitória ama a cidade incondicionalmente. Cidade Presépio, Cidade Sol... é a ilha deliciosa de Carmélia Maria de Souza sempre tratada com carinho, ao longo desses 467 anos completados hoje. Mesmo que o seu apelido mais atual, Vitorinha, tenha surgido com uma conotação pejorativa, ressaltando o provincianismo que ainda sobrevive (e que não deixa de ter seu charme) na cidade, com o tempo foi ganhando outros contornos, bem mais afetuosos. Todos amam Vitorinha, que conquista também quem por aqui passa ou escolhe a cidade para viver.
Porque Vitória é mesmo pequena, uma Capital mignon. Mas é, principalmente, uma ilha cercada de potencial. Bonita como poucas, estrategicamente localizada no mapa brasileiro e no do próprio Espírito Santo, vem colecionando nos últimos anos boas colocações em qualidade de vida e ambiente de negócios. Nesta semana mesmo foi considerada a cidade mais inteligente do país entre municípios com até 500 mil habitantes, dentro do Ranking Connected Smart Cities 2018. No cômputo geral, ficou em terceiro, atrás apenas de Curitiba e de São Paulo.
É um presente e tanto de aniversário, que aponta para os avanços, mas que ao mesmo tempo não é suficiente para aplacar algumas inquietações de seus cidadãos. Ainda convivemos com obstáculos da mobilidade urbana. A poluição incomoda, diariamente. E o noticiário recente tem mostrado que a guerra do tráfico se espalha pelas comunidades mais carentes, com demonstrações de força que têm assustado a todos. A segurança pública é, definitivamente, uma das maiores adversidades da Capital. Desafios que precisam ser enfrentados pelo poder público, com participação ativa da sociedade.
Vitória é mesmo pequena, uma Capital mignon. Mas é, principalmente, uma ilha cercada de potencial. Bonita como poucas, estrategicamente localizada, vem colecionando nos últimos anos boas colocações em qualidade de vida e ambiente de negócios
Presentear Vitória com ainda mais qualidade de vida é presentear seus próprios moradores. A Capital já é privilegiada por harmonizar belezas naturais e arquitetônicas. Superar os entraves para tornar a convivência social mais digna é tudo o que se deseja para essa cidade, tão admirada. Pequena no tamanho, gigante em possibilidades.

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