Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Viradão Vitória: limpeza do Centro já começou e vai até segunda
Varrição e lavagem

Viradão Vitória: limpeza do Centro já começou e vai até segunda

Viradão Vitória tem último dia de festa neste domingo (29). Equipes da prefeitura fizeram a limpeza pela manhã e continuarão o trabalho até as 5h da segunda

Publicado em 

29 set 2019 às 12:58

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 12:58

A lavagem de escadarias e ruas neste domingo (29) Crédito: Divulgação/PMV
As ruas do Centro de Vitória foram limpas na manhã deste domingo (29) após os shows de sábado do Viradão Vitória. Os locais de maior aglomeração foram lavados com uso de caminhões pipa.
A limpeza preparou a cidade para receber mais um dia de evento, que neste domingo vai até às 22h30. Na programação, atividades e atrações para crianças e adultos, incluindo show às 18h30 de Liniker e os Caramelows, na Praça Oito.
Os trabalhos de limpeza e lavagem do Centro histórico continuam nesta segunda-feira (29), com o fim do Viradão, logo nas primeiras horas do dia.
150 GARIS
Para limpar a cidade, as esquipes estiveram nas ruas com várias frentes de trabalho após a festa do Viradão Vitória. 
Garis varrem a Avenida Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação/PMV
Foram escalados 150 garis em dois turnos com lavagens das vias, varrição, remoção dos resíduos, limpeza dos locais da festa. Eles trabalharão em turnos alternados até as 5h desta segunda-feira (30).
Os 170 banheiros químicos instalados ao logo do corredor cultural do Viradão Vitória também foram limpos e higienizados por uma empresa especializada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados