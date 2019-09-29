Viradão Vitória: limpeza do Centro já começou e vai até segunda

A lavagem de escadarias e ruas neste domingo (29) Crédito: Divulgação/PMV

As ruas do Centro de Vitória foram limpas na manhã deste domingo (29) após os shows de sábado do Viradão Vitória . Os locais de maior aglomeração foram lavados com uso de caminhões pipa.

Os trabalhos de limpeza e lavagem do Centro histórico continuam nesta segunda-feira (29), com o fim do Viradão, logo nas primeiras horas do dia.

150 GARIS

Para limpar a cidade, as esquipes estiveram nas ruas com várias frentes de trabalho após a festa do Viradão Vitória.

Garis varrem a Avenida Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação/PMV

Foram escalados 150 garis em dois turnos com lavagens das vias, varrição, remoção dos resíduos, limpeza dos locais da festa. Eles trabalharão em turnos alternados até as 5h desta segunda-feira (30).