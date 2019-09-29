Viradão Vitória: limpeza do Centro já começou e vai até segunda

As ruas do Centro de Vitória foram limpas na manhã deste domingo (29) após os shows de sábado do Viradão Vitória. Os locais de maior aglomeração foram lavados com uso de caminhões pipa.
A limpeza preparou a cidade para receber mais um dia de evento, que neste domingo vai até às 22h30. Na programação, atividades e atrações para crianças e adultos, incluindo show às 18h30 de Liniker e os Caramelows, na Praça Oito.
Os trabalhos de limpeza e lavagem do Centro histórico continuam nesta segunda-feira (29), com o fim do Viradão, logo nas primeiras horas do dia.
150 GARIS
Para limpar a cidade, as esquipes estiveram nas ruas com várias frentes de trabalho após a festa do Viradão Vitória.
Foram escalados 150 garis em dois turnos com lavagens das vias, varrição, remoção dos resíduos, limpeza dos locais da festa. Eles trabalharão em turnos alternados até as 5h desta segunda-feira (30).
Os 170 banheiros químicos instalados ao logo do corredor cultural do Viradão Vitória também foram limpos e higienizados por uma empresa especializada.