Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Vidigal é reeleito, mas perde densidade eleitoral
Leonel Ximenes

Vidigal é reeleito, mas perde densidade eleitoral

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:09

Públicado em 

07 out 2018 às 23:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em 2014, Sérgio Vidigal foi o deputado federal mais votado do ES, mas neste domingo ficou em quinto lugar. Crédito: Divulgação
Deputado federal mais votado do Estado em 2014 (161 mil votos), Sérgio Vidigal (PDT) foi reeleito neste domingo (7), mas com uma votação bem inferior à de quatro anos atrás: 73 mil votos (5º colocado).
Porém o maior revés dos Vidigal ocorreu com sua mulher, a ex-deputada federal Sueli: ela obteve apenas 14.631 votos para sua candidatura à Assembleia Legislativa, ficando em 40º lugar geral.
Os Lamas
Na Serra, o único integrante de um clã que teve vitória parcial foi Bruno Lamas (PSB), reeleito deputado estadual com 16.979  votos, em 22º lugar. Mas sua mãe e ex-secretária de Educação do município, Márcia Lamas, fracassou na sua tentativa de conseguir uma vaga para a Câmara dos Deputados: ela teve apenas 9.781 votos e ficou no 35º lugar. 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados