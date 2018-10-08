Vidigal é reeleito, mas perde densidade eleitoral

Deputado federal mais votado do Estado em 2014 (161 mil votos), Sérgio Vidigal (PDT) foi reeleito neste domingo (7), mas com uma votação bem inferior à de quatro anos atrás: 73 mil votos (5º colocado).
Porém o maior revés dos Vidigal ocorreu com sua mulher, a ex-deputada federal Sueli: ela obteve apenas 14.631 votos para sua candidatura à Assembleia Legislativa, ficando em 40º lugar geral.
Na Serra, o único integrante de um clã que teve vitória parcial foi Bruno Lamas (PSB), reeleito deputado estadual com 16.979 votos, em 22º lugar. Mas sua mãe e ex-secretária de Educação do município, Márcia Lamas, fracassou na sua tentativa de conseguir uma vaga para a Câmara dos Deputados: ela teve apenas 9.781 votos e ficou no 35º lugar.